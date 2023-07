Het weerbericht voor dinsdag 11 juli: nog even tropisch in het zuiden

Beeld Sophia Twigt

Een westenwind maakt dinsdag tijdelijk plaats voor een meer zuidelijke wind. Direct wordt een warmere luchtsoort vanuit Frankrijk meegevoerd en de temperatuur loopt flink op. In het zuiden wordt het nog tropisch met 30 of 31 graden. De zon schijnt geregeld en er komen stapelwolken tot ontwikkeling. Een ander weerbeeld is weggelegd voor de noordwestelijke helft van het land. Een front dat sleept boven de Noordzee zorgt in deze regio voor meer wolkenvelden en mogelijk ook wat lichte regenval. Hier blijft het kwik steken op een graad of 24.

Dinsdagavond stijgt in het oosten de kans op een paar onweersbuien. Tijdens de nacht naar woensdag trekt vervolgens een gebied met buiige regen over. Een westenwind neemt het stokje weer over en de afkoeling wordt in gang gezet. Woensdag is het ’s middags 21 tot 24 graden. Alleen in het oosten wordt het nog zomers met een krappe 25 graden. Soms trekt een bui over en daarna breekt de zon weer door.

Dit licht wisselvallige zomerweer met temperaturen net iets boven 20 graden is ook weggelegd voor donderdag en vrijdag. Daarna stijgt de kans op een terugkeer van een zuidenwind en hogere temperaturen. Er moet dan ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van onweersbuien.