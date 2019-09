Het weerbericht voor dinsdag 10 september: rustige en meest droge dag

Woensdag begint met zon Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Dinsdag begint op de meeste plaatsen in het binnenland fris. Her en der komt mist voor, lokaal kan het aan de grond ook licht vriezen. De aanwezige mist lost snel op en in de loop van de ochtend ontstaan verspreid stapelwolken. In het noorden valt een enkele plaatselijke bui, in de rest van het land blijft het waarschijnlijk droog. Bij een meest matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden.

In de avond en nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt. Op plaatsen waar het flink opklaart kan het afkoelen tot 5 graden en is er opnieuw kans op mist. Onder de bewolking en pal aan zee wordt het niet kouder dan 10 graden.

Woensdag begint met zon en op veel plaatsen hoge bewolking. In de loop van de dag wordt de bewolking vanuit het noordwesten dikker en uiteindelijk valt op steeds meer plaatsen enige tijd regen. In het oosten en zuidoosten wordt het pas later in de middag of zelfs in de vroege avond nat. Voor de regen uit loopt het kwik nog op naar 17 tot 20 graden.

Donderdag hebben we weer een mix van zon en wolkenvelden. Waarschijnlijk blijft het overal droog en wordt het met maxima rond 21 graden een stuk warmer dan in de voorgaande dagen. De wind is daarbij meest matig van kracht en komt uit het zuidwesten.

Vrijdag valt later op de dag weer regen, maar het wordt het nog wel 20 graden.