Het weerbericht van zaterdag 26 januari: bewolkt en zacht

Ook de laatste restjes sneeuw en ijs zullen dit weekeinde snel verdwijnen. Vooral in het noorden en oosten valt ook nog enige tijd regen, maar elders kan ook af en toe een spat vallen. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 6 tot, lokaal, 8 graden, en daarmee is het ineens zacht voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is meestal matig, aan zee vrij krachtig tot soms krachtig, 3 tot 6 Bft.

In de avond en nacht naar zondag bereikt een nieuw regengebied ons land. Het regent soms stevig door en de temperatuur blijft ook deze nacht ruim boven nul.

Zondag overdag blijft het bewolkt en verspreid valt buiige regen als een lagedrukgebied passeert. De temperatuur loopt opnieuw op naar circa 7graden. Door de onduidelijke koers van dit lagedrukgebied is het moeilijk iets te zeggen over vooral de windverwachting. Later op de dag en met name in de avond neemt de wind aan zee in kracht toe, wat mogelijk gepaard gaat met zware windstoten. Landinwaarts is het beduidend rustiger.

Maandag neemt de wind in de loop van de dag in kracht af. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen verspreid wel buien. Bij een enkele bui is wat natte sneeuw niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 5 graden.