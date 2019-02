Het weerbericht van zaterdag 2 februari: bewolking, neerslag en misschien sneeuw

Het eerste weekeinde van februari verloopt erg wisselend. Dat komt doordat diverse storingen zaterdag over ons land liggen. De bewolking overheerst op de meeste plaatsen. Voor zon is weinig ruimte. Op sommige plaatsen valt enige tijd neerslag. Vooral in het westen van het land regent het overdag voornamelijk, maar enkele vlokken sneeuw zijn bij aanhoudende neerslag niet uitgesloten. In de oostelijke provincies is de kans op sneeuw groter.

Als de neerslag enige tijd aanhoudt, kan plaatselijk 1 tot 3 cm sneeuw vallen. Er zijn ook plekken waar het vaker droog blijft.

Zondag is het beter. Wel kan er eerst nog een enkele winterse bui vallen, maar vooral in de middag breekt de zon geregeld door en blijft het droog. Het blijft nog even flink koud. In de avond, nacht en vroege ochtend ligt het kwik dichtbij of net iets onder het vriespunt. Daardoor is er grote kans op gladde wegen door sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten. Op zaterdag wordt het in de middag 1 graad in de oostelijke provincies, tot 4 of 5 graden in de kuststreken. Zondag stijgt de temperatuur in de middag op veel plaatsen naar 4 of 5 graden.

Na het weekeinde houdt het wisselende winterweer aan, maar het blijft vooral maandagochtend en dinsdagmiddag zo goed als droog.