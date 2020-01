Het weerbericht van vrijdag 31 januari: zeer zacht, wel regen

Beeld ANP

Vrijdagochtend verloopt op de meeste plaatsen bewolkt, alleen in het noorden komen enkele opklaringen voor. Vanmiddag is het overal bewolkt en vanuit het noordwesten valt op steeds meer plaatsen regen of motregen. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind en het wordt zeer zacht met 10 of 11 graden. In de avond en nacht naar zaterdag blijft het bewolkt en op meerdere plaatsen regenachtig. De temperatuur daalt nauwelijks, de minima liggen zeer hoog met waarden rond 10 graden.

Zaterdag verloopt ook bewolkt. Zowel in de ochtend als in de middag valt vanuit het zuidwesten enige tijd regen. Pas in de namiddag en avond wordt het vanuit het westen droog, ook volgen brede opklaringen. Het blijft stevig waaien en met maxima tussen 9 en 11 graden is het zeer zacht voor de tijd van het jaar. In de avond en nacht naar zondag is het op de meeste plaatsen droog. Door de wind kan het in opklaringen niet verder afkoelen dan een graad of 6.

Zondag houdt bewolking de overhand. Op de meeste plaatsen valt vooral ’s ochtends en in de vroege middag enige tijd regen, later op de dag wordt het vanuit het westen vaker droog. Aan zee waait een stevige westenwind en het blijft ronduit zacht. Ook maandag is het zacht en wisselvallig.