Het weerbericht van maandag: we zomeren nog even door

Het wordt voorlopig niet meer zo extreem heet als eind vorige week. Vandaag stijgt de temperatuur wel naar 27 graden in het noordwesten tot 31 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarmee is het zomers tot tropisch warm. De zon schijnt geregeld, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking. Vooral in het midden en westen van het land kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, kracht 3 tot 4.

In de avond en nacht wordt het overal weer droog en is het meestal licht bewolkt. De minima komen uit rond 18 graden. Dinsdag overdag is er opnieuw een afwisseling van wolken en zon. Ditmaal is er kans op een enkele bui in vrijwel het hele land. Het wordt 24 tot 30 graden.

Vanaf woensdag blijft het droog en de zon gaat steeds meer schijnen. Vooral donderdag en vrijdag verlopen zonnig. De middagtemperatuur ligt tussen 26 en 28 graden in de noordelijke provincies en haalt 29 tot 32 graden in het zuiden en zuidoosten. Dat heeft te maken met de wind, die opnieuw uit noordelijke richtingen gaat waaien.

Er is nog altijd geen zicht op een periode met vaker regen. De buien van afgelopen zaterdag hebben lokaal wat verlichting van de droogte ­gegeven, maar op de meeste plaatsen blijft het neerslagtekort groot.