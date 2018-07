Het weerbericht van maandag: het zomerse weer houdt aan, tropisch in het zuiden

Vandaag begint zonovergoten. Er lijkt nog geen einde aan het zomerse weer te komen. Het kwik stijgt snel; het wordt de warmste dag van de week. Door een oostelijke wind is het in bijna het hele land vanmiddag zomers warm met temperaturen van 27 graden of hoger. De tropische waarde van 30 graden is alleen weggelegd voor Noord-Brabant en Limburg. Langs de stranden steekt in de middag een koele zeewind op. In de loop van de middag drijven vanuit het zuidwesten wel hoge wolkensluiers over het land. Dat is een teken dat er toch iets gaat veranderen.

Vanavond zijn steeds meer wolkenvelden te zien. In de loop van de nacht raakt het vanuit het zuidwesten overwegend bewolkt. Het blijft nog wel droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden.

Morgen ziet het er anders uit. Het is wisselend bewolkt. Nu en dan breekt de zon door, maar verspreid over het land brengt een enkele bui enige verlichting in de droogte. Al zal dat niet overal gebeuren en wordt er hooguit 1 tot 3 mm regen verwacht. De wind draait in de loop van de dag naar het westen. Daardoor is het met maxima van 24 tot 28 graden iets minder warm dan vandaag. Woensdag valt er vooral in het noordoosten van het land mogelijk een bui. Donderdag blijft het ‘gewoon’ weer droog.