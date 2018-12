Het weerbericht van maandag 3 december: zacht en wisselvallig met veel wind

Tijdens de werkweek heerst er een stevige doorstroming boven de ­Atlantische Oceaan. De ene depressie na de andere trekt over onze omgeving. Dit levert de nodige bewolking en regen op, soms ook veel wind. Tussen de depressies door is het vaak veel rustiger weer.

Een eerste depressie trekt maandag snel oostwaarts weg, waardoor het bij ons wisselend bewolkt is met vooral in het zuiden een enkele bui. Er waait nog wel een stevige westenwind, kracht 3 tot 6, maar het blijft zacht met maxima tussen 11 en 13 graden.

Dinsdag is het beduidend rustiger weer, dan zitten we tussen twee depressies in. De zon laat zich geregeld zien en op een enkele spat regen na blijft het vrijwel overal droog. Er is beduidend minder wind, zwak tot matig uit west tot zuid, maar met 8 of 9 graden is het wel minder zacht.

Woensdag trekt een volgende ­depressie over ons land. Het is ­bewolkt en er zijn perioden met ­regen, mogelijk waait het later op de dag aan zee nog stevig. Het wordt 9 tot lokaal 13 graden. Donderdag is net als dinsdag een dag tussen twee depressies in. Zo veel zon als op dinsdag wordt niet verwacht, maar het lijkt wel op veel plaatsen veelal droog te blijven. Opnieuw blijft het kwik vrijwel overal onder de 10 graden blijven steken.

Vrijdag weet een nieuwe depressie ons land weer te vinden.