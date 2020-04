Het weerbericht van dinsdag 14 april: fris, maar vanaf woensdag weer warmer

Rijnsaterwoude, Zuid-Holland. Beeld ANP

Nederland zit even in een koude dip. Na zonnig en warm weer, kelderde de temperatuur maandag 10 graden. Dinsdag wordt ook fris, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur weer in de lift. Oorzaak van het koele intermezzo is een noordelijke wind die koude lucht aanvoert vanaf de Noordzee. Ook zijn er veel wolken, maar die lossen voor een deel op als de zon gedurende de dag hoger komt te staan.

Vooral vanmiddag is de zon regionaal goed te zien. De temperatuur ligt dan rond 10 graden in het noorden, terwijl het in Brabant en Limburg zo’n 12 graden kan worden. De wind waait uit het noordwesten of noorden en is zwak tot matig. In de avond en nacht klaart het op en valt de wind weg. Bij een zo goed als heldere hemel wordt het koud en in het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt.

Vanaf woensdag wordt het duidelijk warmer. In een groot deel van het land krijgt de wind een oostelijke voorkeur en de temperatuur loopt op naar 15 tot 17 graden. Alleen in het noordwesten en op de Wadden­eilanden blijft het kwik iets achter. Er is veel zon en het blijft droog.

Ook de rest van de week is het vrij zacht lenteweer met maxima tussen 15 en 20 graden. Neerslag wordt er niet verwacht, waardoor de droogte ­verder zal toenemen.