Het weer van maandag 6 mei: wisselend bewolkt, een paar buien en kans op lichte vorst

De meimaand is koud van start ­gegaan. De gemiddelde maandtemperatuur ligt nu circa 5 graden beneden de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Koude weersomstandigheden in mei zijn we de afgelopen jaren niet gewend geweest. Vorig jaar begon de zomer al in mei. In 2010 was het in de eerste tien ­dagen van mei wel bijzonder koel. Zo ook de komende week. Daarbij is het erg veranderlijk. Dagelijks valt er wel ergens een bui.

Maandag is het weerbeeld wisselend met van tijd tot tijd zon, maar er trekken van noord naar zuid ook wolkenvelden over met een paar buien. Met maximaal 11 graden en een matige noordwestenwind is het vrij fris. In de nacht naar dinsdag blijft het droog en klaart het op veel plaatsen breed op. Landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt, aan de grond is kans op lichte vorst.

Dinsdag is het nog steeds aan de koele kant met ’s middags hooguit 12 graden. Wel staat er minder wind en blijft het op veel plaatsen de hele dag droog. Alleen in het noordoosten is kans op een bui.

Woensdag en donderdag is het vaak bewolkt met geregeld buien. Het wordt het minder fris, maar de temperatuur blijft veelal beneden de ­gebruikelijke waarde van 16 graden.