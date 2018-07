Het weer: Opnieuw zomers warm

In Scandinavië, waar het hogedrukgebied ligt dat het weer in onze omgeving al dagen bepaalt, is het net als bij ons aanhoudend droog. In zuidoost-Noorwegen zijn de omstandigheden inmiddels extreem: voor vandaag geldt daar code oranje vanwege kans op bosbranden.

Lagedrukgebieden verblijven dezer dagen boven het zuidwesten van Europa. Frankrijk kent vandaag een code geel, zowel voor de tropische hitte in het midden van het land als voor de plaatselijk flinke onweersbuien aldaar.

Bij ons houdt de droogte voorlopig aan. Na een zonovergoten weekend houdt het zomerweer ook vandaag stand. De lucht is strakblauw en de zon schijnt volop. Vanochtend is het nog fris maar vanmiddag loopt de temperatuur, net als de afgelopen dagen, uiteen van 24 graden op de Waddeneilanden tot 28 in Noord-Brabant en Limburg. Het is dus weer zomers warm. De wind is vandaag minder sterk en waait matig uit het oosten. Later op de dag draait de wind naar het noordoosten; dan wordt het op het strand minder warm.

Morgen verandert er niet veel. Alleen in het uiterste noorden van het land drijven mogelijk soms wolken vanaf de Noordzee binnen. Op de meeste plaatsen verloopt de dinsdag echter opnieuw vrij zonnig en droog. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag.