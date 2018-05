Het weer: opnieuw onstabiel

Dinsdag trokken zware onweersbuien over Nederland en plaatselijk viel zeer veel regen. In Maassluis, ten westen van Rotterdam, viel 80 mm, wat gelijk staat aan acht emmers water per vierkante meter.

Vandaag wordt het opnieuw flink onstabiel. Vanochtend vroeg kan al een onweersbui in het zuiden voorkomen. Later op de ochtend ontstaan ook onweersbuien in het oosten en midden van het land. Vanmiddag worden ze talrijker en heviger. Er is kans op hagel en plaatselijk weer veel regen in korte tijd. Het wordt bijna overal zomers warm met 25 tot 30 graden.

Morgen wordt het wederom zomers in het oosten van het land, rond 25graden. In het westen en noordwesten is het minder warm met 22 of 23 graden. Het is daarbij vrij zonnig, maar later op de dag kan landinwaarts weer verspreid een regen- of onweersbui ontstaan.

In het weekend wordt het waarschijnlijk nergens meer zomers, zaterdag stijgt de temperatuur naar 20 tot 23 graden. Daarbij is er tamelijk veel bewolking, maar soms schijnt de zon. Er kan een enkele bui vallen. Zondag is de kans op zon wat groter, maar ook dan is een bui mogelijk. Het wordt dan 21 tot 24 graden.

Begin volgende week is het zo goed als droog en schijnt de zon behoorlijk. In het binnenland wordt het soms weer 25 graden.