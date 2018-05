Het weer: nog even wolken, maar geleidelijk warmer

Het weerbeeld is even wat minder vriendelijk. Donderdag overheersen wolkenvelden in een groot deel van het land. In het zuiden breekt in de loop van de dag de zon wat vaker door en daar worden ook de hoogste temperaturen bereikt. Het blijft overal droog. In het noorden en westen is het kil, mede door de matige tot vrij krachtige noord- tot noordwestenwind. De maxima liggen daar rond 14 graden, in het zuidoosten kan het nog 18 graden worden.

Morgen verwachten we nog geen grote veranderingen. Wel zien we op meer plaatsen de zon weer af en toe door de bewolking heen. Het heeft direct een gunstig gevolg op de temperatuur, die iets hoger uitpakt. Omdat de noordwestenwind iets minder prominent aanwezig is, voelt het een stuk aangenamer. De middagtemperaturen liggen tussen 14 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden. In het weekend zet het herstel verder door.

Zaterdag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon en loopt de temperatuur in het noorden ook weer iets verder op.

Tijdens Pinksteren blijft het droog en heeft de zon het heft in handen. De matige wind waait uit het oosten en het kwik stijgt verder. Zondag wordt het 21 tot 24 graden.

Op maandag, Tweede Pinksterdag, kan het in het binnenland lokaal zomers warm worden met plaatselijk 25 graden.