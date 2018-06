Het weer: koele lucht in aantocht

Tot nu toe is de maand juni bovengemiddeld warm geweest. Deze week daalt de temperatuur. Onder invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee voert een noordelijke wind koele lucht aan.

Wolkenvelden bepalen vanochtend op veel plaatsen het weerbeeld. Het blijft droog, alleen in het zuiden is kans op een stevige regen- of onweersbui. In de loop van de dag komt vooral verder landinwaarts de zon geregeld tevoorschijn. Met vanmiddag 20 tot 24 graden is het minder warm dan afgelopen weekend. Ook waait er een frisse noordelijke bries, langs de kust staat windkracht 5 of 6.

Vanavond en vannacht trekken vanuit het noorden uitgestrekte wolkenvelden over ons land. Een enkel spatje regen of motregen is mogelijk, maar het blijft vaak droog. Bij zonsopkomst ligt de temperatuur rond een graad of 12.

Morgenmiddag wordt het hooguit 16 tot 20 graden. Vooral in de ochtend is het veelal bewolkt, in de middag breekt hier en daar de zon door. Het zuidoosten blijft ook morgen gevoelig voor een enkele bui. Woensdag verloopt overal droog. Wel blijft het kwik in de middag bij 16 of 17 graden steken en dat is vrij koel voor juni. In de tweede helft van de week gaat de temperatuur iets omhoog, daarbij neemt de kans op een bui toe.