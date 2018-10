Het weer: Grotendeels bewolkt, maar niet veel regen

Dinsdag bereikt het front het ­noorden van het land. Daardoor is het op de meeste ­plaatsen tamelijk ­bewolkt; later op de dag valt vooral in het noorden wat lichte regen of motregen. Aan de warme zijde van het front wordt het 14 of 15 ­graden, waarmee het iets te warm is voor de tijd van het jaar. Wel waait er een matige en op de Wadden soms krachtige noordwestenwind, ­windkracht 4 tot 7.

Woensdag houdt de bewolking de overhand. Lokaal kan nog altijd wat regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen is het grotendeels droog. Het wordt 13 tot 15 ­graden en de wind neemt geleidelijk in kracht af.

Donderdag zien we af en toe de zon, maar ook dan zijn er wolkenvelden waaruit wat regen of motregen kan vallen. Aan de temperatuur verandert weinig.

Vanaf vrijdag komen we in de koude lucht terecht, waardoor het ’s middags aanmerkelijk kouder wordt. De zon breekt vaker door, maar er ­vallen ook diverse buien.