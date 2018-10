Het weer: geleidelijk kouder

Donderdag trekt er veel bewolking over het land. Soms valt er wat lichte regen of motregen, op een ander moment kan de zon door de bewolking prikken. Het is vrijwel heel de dag rond de 14 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten.

Wandelaars maken een tocht door het bos. Beeld Marcel van den Bergh

Vrijdag gaat het weerbeeld veranderen. De lucht wordt kouder en de onstabiliteit neemt toe. Gedurende de dag wordt de kans op buien groter en later ook de kans op hagel en onweer. Daar staat tegenover dat tussen de buien door ook felle opklaringen zijn, waardoor de zon vaker te zien is. Met een graad of 12 is het frisser dan vandaag. In een bui kan de temperatuur tijdelijk nog een paar graden dalen. De wind waait uit het westen of noordwesten en is matig tot vrij krachtig.

Dat het nog koeler kan merken we in het weekend. De maxima liggen rond 10 graden en dat is ten opzichte van normaal zelfs aan de koude kant. De wind waait uit het noordoosten en lokaal valt er een bui. De nachten worden kouder en in het binnenland komt het op enkele plaatsen tot nachtvorst.

Begin volgende week blijft het aan de koude kant, met maxima onder 10 graden. De kans op neerslag neemt weer toe en het is niet geheel uitgesloten dat er maandag en dinsdag zelfs wat natte sneeuw valt in de hogere delen van het land.