Het weer: Eerst nog flink warm, vanaf woensdag wisselvallig

Na een zondag met net wat minder hoge temperaturen, gaat vandaag op de meeste plaatsen de temperatuur weer stijgen tot ruim boven de 30 graden. Het is daarbij stralend weer, de zon maakt overuren. Vanmiddag is het 29 graden in het westen en 32 tot 34 graden in het binnenland. De wind waait zwak of matig uit het noordwesten en wordt in de middag in de kustgebieden westelijk. De wind van zee zorgt dan op de stranden voor een aangename verkoeling.

Morgen wordt het extreem warm, wanneer vanuit het zuiden zeer warme lucht richting Nederland stroomt. In het zuiden en oosten kan de temperatuur dan op veel plaatsen oplopen tot boven de 35 graden. Maxima rond 37 graden zijn niet uitgesloten. Daarbij is het vrij zonnig. Wel trekken er wolkensluiers over.

In de avond en nacht naar woensdag kunnen er verspreid in het land een paar flinke onweersbuien vallen.

Woensdag is het aanvankelijk wisselend bewolkt en kan er in de eerste helft van de dag lokaal een forse onweersbui vallen. ’s Middags klaart het op en breekt de zon goed door. In de kustprovincies is het dan 22 tot 24 graden, in het binnenland kan het nog 25 tot 30 graden worden.

Na woensdag wordt het weerbeeld duidelijk wat wisselvalliger. Tevens wordt het geleidelijk minder warm met maxima onder 25 graden.