Het weer: een week van grillige temperaturen

Deze week kent een grillig temperatuurverloop. Morgen wordt het zomers warm, daarna is het kil en wordt het op veel plaatsen amper 15 graden. Op termijn zien we de temperatuur weer een vlucht nemen en mogelijk belanden we aan het einde van de maand in een hittegolf.

Foto ANP

Vandaag is er van hitte geen sprake. De bewolking overheerst en er valt soms wat regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hier en daar kan de zon even doorbreken, maar overtuigend is het niet. De zuidwestenwind is matig. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden.

Morgen krijgen we een heel ander weerbeeld voorgeschoteld. Warme lucht dringt vanuit het zuiden op en de temperatuur schiet omhoog. In het binnenland kan het ruim 28 graden worden. Aan het strand ligt de temperatuur door een wind van zee enkele graden lager. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog.

Die warme uitspatting is van korte duur. Donderdag waait de wind uit het noordwesten en trekt koele lucht over het land. Er is vrij veel bewolking en met zo’n 15 tot 18 graden is het een stuk frisser. Ook vallen er een aantal buien.

Dit beeld houden we tot zondag. Dan gaat het kwik geleidelijk stijgen en neigen de weerkaarten naar een warme periode richting het einde van juni.