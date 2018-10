Het weer: een rustig herfstweekend met koelere temperaturen en wisselend zon

Een hogedrukgebied ligt dit weekend precies boven ons land en zorgt voor rustige weersomstandigheden. Vanochtend vroeg is het erg fris, vooral in het oosten en noordoosten van het land is er rond zonsopkomst plaatselijk lichte vorst aan de grond.

Beeld ANP

Op zo’n anderhalve meter van de grond af is de temperatuur dan tussen de 3 en 6 graden. Op sommige plaatsen komen mist en lage bewolking voor. Een spatje motregen uit de lage wolken is in het noorden van het land niet uit te sluiten, maar meestentijds blijft het droog.

Het aandeel van de zon wordt geleidelijk aan groter. Vanmiddag ziet het er fraai uit met geregeld zonneschijn. Ook is het een stuk aangenamer met 14 graden in Groningen tot 16 in het zuiden van het land. De wind houdt zich vrij rustig.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het opnieuw flink af, met lokaal kans op lichte vorst aan de grond en mist.

Morgen overdag verandert er niet veel. Het blijft droog en het is vrij zonnig, met maxima van ongeveer 16 graden.

In de avond raakt het vanuit het noordwesten bewolkt. Een gebied met regen en motregen trekt in de nacht naar maandag en maandagochtend over ons land.

Maandag overdag steekt een koele noordwestenwind op en kan er een bui vallen. Met hooguit 14 graden is het een stuk koeler.