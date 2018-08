Het weer: ander weer op komst, nog één dagje zweten

Vandaag wordt het voor velen weer de airco’s aan en de schaduw ­opzoeken. Het wordt een zeer warme dag met veel zon, waarbij de temperatuur rond het middaguur al op veel plaatsen de 30 graden ­aantikt. In de middag liggen de maxima tussen 31 en 37 graden, het warmst wordt het in het zuidoosten van het land. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig. Langs de stranden waait de wind van zee en zorgt daar voor enige verkoeling. In de loop van de middag ontstaan er enkele stapelwolken en mogelijk doemen er in de avond en nacht vanuit het zuid­westen een paar forse onweersbuien op. Daarbij is kans op zware windstoten en veel neerslag in korte tijd.

Morgen is een overgangsdag naar een minder warm weerbeeld. Het is wisselend bewolkt en lokaal vallen nog enkele buien, mogelijk met ­onweer. In de middag klaart het op. Van west naar oost wordt het 24 tot 29 graden. De wind is zuidwest en meest matig.

Na morgen is het duidelijk wissel­valliger, met iedere dag wel regenkansen. Met name donderdag kan weleens nat uitpakken, als in de loop van de dag een ­storing over het land trekt en het enige tijd gaat regenen.

In het weekend blijft de westelijke stroming het weerbeeld bepalen en passeren er nog enkele storingen. Tussen de buiengebieden door is er ook ruimte voor de zon.