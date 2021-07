Het water rukt op in Roermond, maar: ‘Wij zijn diehards, wij blijven’

De wereld staat op zijn kop in Roermond. Het water van de Maas staat hoger dan de straat ernaast. Dat trekt veel kijkers, ook al dreigt er voor hen een boete.

De Maaskade in Roermond biedt zaterdagmiddag een licht surrealistische aanblik: de boten in de jachthaven op de Maas liggen hoger dan de wal. Alleen de kademuur voorkomt dat het water over de oever stroomt.

Een stukje verderop staat de wereld ook op zijn kop. Het waterpeil van de Roer, een zijrivier die normaliter zijn water bij Roermond in de Maas loost, staat nu lager dan dat van zijn grote zus. De monding van de Roer is afgesloten met grote houten stuwdeuren om te voorkomen dat de Maas de stad in stroom. Op een peilstok in de Roer is te zien dat het waterpeil op ‘Gevaar’ staat.

Het zijn zeldzame taferelen zoals deze die de afgelopen dagen veel kijklustigen trokken. Tot grote ergernis van slachtoffers en hulpverleners. In het Zuid-Limburgse Valkenburg zouden ramptoeristen zelfs spullen hebben gestolen. Volgens de regionale omroep L1 zijn fietsen gestolen en zou een schoenwinkel zijn geplunderd.

Blijf weg, was de boodschap die Antoin Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, zaterdagochtend deed uitgaan aan ramptoeristen uit andere delen van het land. ‘U loopt ons alleen maar in de weg.’ De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond en Mook en Middelaar kondigden zaterdag een noodverordening af om ramptoeristen te weren. Roermond dreigde zelfs met boetes.

Op een peilstok in de Roer is te zien dat het waterpeil op ‘Gevaar’ staat. Beeld ANP

IJsjes

Zaterdagmiddag is het nog steeds druk met kijkers in Roermond – genoeg voor een ijsverkoper om er zijn karretje voor neer te zetten. Maar minder dan gisteren, zegt een echtpaar dat in een appartement aan de kade woont. ‘Toen werd het verkeer hier nog toegelaten. Vandaag niet meer.’

Vanaf hun balkon hebben zij een zeldzaam uitzicht. De Maas bij Roermond is veranderd in een immense watervlakte. Landerijen en campings staan onder water. Bij dorpen rond Roermond zijn wegen afgezet en liggen zandzakken voor de deuren.

In Horn, iets ten noordwesten van Roermond, begaf zaterdagmiddag een inderhaast aangelegde nooddijk het. Een deel van de inwoners moest worden geëvacueerd. In Herkenbosch, zuidoostelijk van Roermond, liep kasteel Daelenbroeck onder water, doordat de Roer buiten zijn oevers trad. 270 woningen in de buurt moesten worden ontruimd.

In de jachthaven van Roermond drijven zaterdagmiddag picknickbanken en vlonders op het water. Aanloopsteigers naar de boten steken schuin uit het water, als eenden met hun kont omhoog. ‘Dat komt omdat ze aan één kant vastzitten’, zegt een man die zijn boot in de jachthaven heeft liggen. De andere kant wordt door het water omhoog geduwd, de lucht in.

Veel hoger dan nu moet de Maas niet komen, wijst een voorbijganger. Veel boten liggen vast aan een drijvende boei. ‘Als ze nog hoger komen te liggen, slaan ze los en drijven ze weg.’

Eerste rang

Gelukkig is het water alweer aan het dalen, zeggen Geert en Marjan Daalderop, hangend over de rand van hun balkon op de begane grond van een appartement aan de kade. Daar zitten ze eerste rang. ‘Het water staat alweer een paar centimeter lager dan vanmorgen.’

Ook al wonen ze pal aan het water, ze maken zich geen zorgen. ‘Bij ons is alles nog steeds droog’, zegt Marjan. Geert werd vannacht wel wakker van het geluid van een helikopter. ‘Ik ben meteen mijn bed uit gesprongen. Het zal toch niet zo zijn dat het water over de kademuur stroomt, dacht ik.’ Gelukkig was het loos alarm.

Wat Marjan wel vreemd vindt, is dat ze door de gemeente nauwelijks op de hoogte worden gehouden van de actuele situatie. ‘Bij het hoogwater in 1995 kregen bewoners hier dagelijks een update. Nu horen we niets.’

Een paar honderd meter noordelijker is het Designer Outlet Center uit voorzorg gesloten. Dat is bijzonder, want het koopcentrum, dat jaarlijks 8 miljoen (vooral Duitse) bezoekers trekt, is altijd open. Zaterdagochtend kon het waterschap niet garanderen dat het Outlet Center droog zou blijven. De hele omgeving van het winkelcentrum is afgezet.

Ook hier is het water opgerukt. Rond het kantoor van jachtmakelaar Boulevard Nautique zwemmen de eendjes, torenflat Manhattan staat met zijn voeten in het water. De bewoners lopen geen risico, verzekert de Veiligheidsregio.

Aan de Maas in het centrum van Roermond. Beeld ANP

Bij de Stadhouder, een groot appartementencomplex voor senioren daar vlakbij, houden drie bewoonsters buiten de wacht. Ze hebben gisteren een brief gekregen van de woningbouwvereniging met het advies om onderdak te zoeken bij vrienden of familie, uit voorzorg. ‘Maar wij zijn diehards’, zegt een van de drie. ‘Wij blijven.’

Als de nood echt hoog wordt, kunnen ze terecht in de Jo Gerrishal, een sporthal. ‘Maar je denkt toch niet dat ik op mijn leeftijd de nacht ga doorbrengen op een veldbed’, zegt een van de drie. In hun appartementen zitten ze hoog en droog, legt ze uit. ‘Het gevaar is dat als het water de kelders onder het complex in loopt, de stroom uitvalt.’ Uit voorzorg heeft de gemeente zandzakken geplaatst in de parkeerkelder.

Het echtpaar Daalderop geniet intussen vooral van het uitzicht in de zon. Gisteren zag ze nog een caravan langs drijven, zegt Marjan. ‘Het is hier net St Tropez.’