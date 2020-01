Het was vluchten of sterven, zegt Carlos Ghosn in urenlange tirade tegen Nissan en Japan

Carlos Gohn (midden) vluchtte vorige week op spectaculaire wijze van Japan naar Libanon. Beeld Reuters

De voormalige topman van Nissan en Renault zat meer dan een jaar vast wegens verdenkingen van onder meer fraude. Acht uur lange ondervragingen waren volgens Ghosn de enige afwisseling in de eenzaamheid van zijn cel zonder ramen. Met een spectaculaire ontsnapping per privévliegtuig zette hij vorige week de Japanse autoriteiten voor schut. ‘Ik wil het niet hebben over hoe ik vertrokken ben, maar waarom ik ben weggegaan’, aldus Ghosn.

Politieorganisatie Interpol heeft een internationaal verzoek tot aanhouding van Ghosn en zijn vrouw Carole uitgevaardigd, de Japanse ambassadeur is bij de Libanese premier geweest om het Japanse uitleveringsverzoek kracht bij te zetten. Onder die omstandigheden is het een curieus tafereel hoe in de persclub van Beiroet een internationaal gezochte voortvluchtige urenlang van leer kan trekken tegen Japan, met een paar spreadsheets als bewijs.

Dat overtuigt niet direct, maar Ghosn doorzag zelf ook lang niet wat het Japanse politiek-industriële complex voor hem bekokstoofde, zegt hij. Hij was druk met winstmaximalisatie, synergie, nieuwe afzetmarkten en andere zaken waar aandeelhouders gelukkig van worden. Daar dankt hij zijn bijnaam ‘auto-tsaar’ aan: geef Ghosn een automerk en het gaat geld verdienen.

‘Grove behandeling’

Had ik maar voor General Motors gekozen, of een vroeg pensioen, klaagt hij, maar in plaats daarvan versterkte hij de alliantie tussen Renault en Nissan met een fusie met Fiat Chrysler. Dat huzarenstukje had hij ten tijde van zijn aanhouding in 2018 vrijwel rond. Volgens Ghosn wilden de Japanners geen buitenlandse invloed op Nissan en daarom werkten ze hem weg.

Complotten bestaan, als je ze maar wilt zien, zegt Ghosn. ‘Pearl Harbor (de Japanse aanval op de VS in de Tweede Wereldoorlog, red.) zag ook niemand aankomen.’ Alsof hij in een vergaderzaal voor zijn aandeelhouders staat, spreekt hij honderden journalisten toe. Uitdagend en bij vlagen verontwaardigd vertelt hij over zijn ‘geschonden mensenrechten’. Soms zag hij dagenlang geen mensen, behalve een gevangenbewaarder die maaltijden bracht en geen Engels sprak, een ‘grove behandeling’ volgens Ghosn.

Zijn vinger priemt de zaal in, alsof hij de Nissan-topmannen die zijn val beraamden kan aanwijzen. Zelfs de Japanse regering zat in het complot, beweert Ghosn. ‘Het samenspannen ging tot heel hoog, al geloof ik niet dat meneer Abe (premier Shinzo Abe, red.) erbij betrokken was.’ Hij stopt met namen noemen ‘om niet nog meer wrijving te veroorzaken’ tussen Japan en Libanon, waar hij sinds zijn vlucht verblijft.

Vluchten of sterven

De Japanse Justitieminister Masako Mori, die Ghosns aantijgingen tijdens een speciaal ingelast persmoment ‘volstrekt onacceptabel’ noemt, zegt dat Ghosn schuldig is aan financiële malversaties. Om dat te bewijzen neemt de Japanse justitie alle tijd. Ghosn moet dan ook naar Japan terugkeren en voor de rechter verschijnen, als hij zijn onschuld wil bewijzen. Maar daar wil de topman niet op wachten. ‘Met beroepsmogelijkheden meegeteld zou ik zeker vijf jaar in Japan vastzitten’, aldus Ghosn, die stelt onschuldig te zijn. Bij veroordeling zou de nu 65-jarige Ghosn ‘de rest van zijn leven’ daar slijten, een vooruitzicht dat hem verdoofde van ellende. Het was vluchten of daar sterven, stelt hij.

Ghosn zegt dat hij zich graag voor een rechter verantwoordt, mits het een eerlijk proces is. Hij heeft de Braziliaanse, Franse en Libanese nationaliteit en dat zijn stuk voor stuk landen met een puik rechtssysteem, zegt hij. ‘Ik ben juist vertrokken om rechtvaardigheid te vinden.’ In Frankrijk loopt een onderzoek tegen hem wegens het gratis gebruiken van een kamer in het Paleis van Versailles voor een familiefeest, waar de Franse justitie vraagtekens bij zet. Er is ook 11 miljoen euro aan twijfelachtige onkostendeclaraties door Ghosn via een Nederlandse vestiging van Renault.

Allemaal misverstanden, zegt Ghosn. Niet voor niets besteedt hij zijn leven de komende tijd aan het ontmaskeren van zijn Japanse vijanden en het zuiveren van zijn naam. Donderdag gaat dat proces serieus van start. Dan zit hij bij de Libanese openbaar aanklager, die hem heeft ontboden voor een ondervraging.