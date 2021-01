Het was alweer acht jaar geleden: sleeën in de Drunense Duinen

Met de slee door de sneeuw nabij Kaatsheuvel. ‘We zitten hier in een huisje. Ik had dat ding stiekem meegenomen, voor de zekerheid.’ Beeld Freek van den Bergh

Het voelt een beetje raar om op een hoge zandduin in Brabant te staan, met in de ene hand een paar sneeuwschoenen, en in de andere hand een telefoon met de Buienradar-app. Hoe laat valt deze zaterdag de eerste sneeuwvlok?

Op het uitzichtpunt aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen, even boven Tilburg, turen diverse bezoekers verwachtingsvol naar de hemel. Klaar voor een selfie, op de plek die in de top 10 staat van mooiste sleehellingen van het land, en vooral klaar voor wat oud-Hollandse pret in een weekeinde waarin een nog besmettelijker virus nadert en invoering van een avondklok dreigt.

‘Ik werk al een jaar thuis’, verzucht René van Hofwegen uit Utrecht die voor de zekerheid twee mutsen over elkaar draagt. De ict’er in de zorg behield zijn werk en inkomen, maar leuk was anders afgelopen jaar. Hij wijst naar zijn dik ingepakte vriendin, een Braziliaanse. ‘Zij verloor haar werk als schoonmaakster. Maar nu maken we er een leuke dag van. In Brazilië wacht een hele familie op onze eerste sneeuwfoto!’

Verderop wachten Rowalt en Lilliane De Mey. De veertigers uit Zevenbergen hebben net hun telefoon gecheckt: neerslag over dertig minuten! Normaal ga je dan ergens schuilen, maar nu staat Lilliane klaar met uitgestrekte armen. De eerste sneeuwvlok die op haar wollen want dwarrelt, veroorzaakt een kreetje van geluk. ‘Ik ben geboren op Aruba. Sneeuw blijft bijzonder voor mij!’ Rowalt laat de sneeuw even op zijn gezicht vallen en zegt dan ernstig: ‘Vroeger was dit normaal. Maar Nederland wordt warmer en Aruba wordt kouder. Het is zorgwekkend.’

Sneeuwschuiver

Als een enorme sneeuwschuiver trekt zaterdag een wolkenfront zo dik als slagroom van west naar oost en bedekt heel Nederland met een dun laagje. Het KNMI geeft code geel af, wegens kans op gladheid. Rijkswaterstaat strooit 4,5 miljoen kilo zout op de wegen. Virologen maken zich zorgen over drommen wandelaars en sleetjesrijders op de klimduinen, dijken en stuwwallen van het land.

Maar dat valt mee. De sneeuw arriveert overal wat later dan aangekondigd, dikke vlokken blijven uit, en voordat de laag een paar centimeter dik is, wordt het alweer donker.

In de Loonse en Drunense Duinen verandert het uitgestrekte stuifzandgebied langzaam in een witte vlakte. De bosranden vervagen, wandelaars worden zwarte poppetjes, geluiden zachter. Vanaf de twintig meter hoge zandwal roept het tafereel toch wel een Hendrick Avercamp-gevoel op.

Kinderen maken sneeuwengelen (met gele vleugels), honden vangen sneeuwballen en stelletjes duwen elkaar en houden elkaar stevig vast. Alleen: toen Avercamp zijn befaamde wintertaferelen schilderde in het begin van de 17de eeuw, maakte Nederland een kleine ijstijd door en kon je van Harlingen naar Amsterdam lopen over het ijs. Nu is het twee graden Celsius en de herberg doet alleen take away.

Boswachter Irma de Potter van het Nationaal Park maakt zich geen zorgen over besmettingsgevaar. ‘Er is veel ruimte op die zandwal.’ De pandemie heeft volgens haar geleid tot een herwaardering van de natuur. ‘Meer bezoekers in de parken en meer leden voor Natuurmonumenten. Veel mensen ontdekken nu pas dat een uurtje in de natuur genoeg is om je hoofd weer leeg te maken.’

De Potter ziet ook een keerzijde. Met 1,2 miljoen bezoekers per jaar zitten de Loonse en Drunense Duinen volgens haar al aan een maximum. ‘Mountainbikers komen in conflict met wandelaars, bezoekers maken hun eigen paden in het bos en verstoren het reewild.’

Harder

Het is alweer acht jaar geleden, signaleert de boswachter, dat er gesleed kon worden in de duinen. ‘We schaatsten toen dáár op de vijver bij Drunen en sleeden tussen de bomen door’, zegt de 36-jarige Robin Maijers uit Waalwijk. ‘Veel bezoekers weten dat niet, maar dat gaat een stuk harder dan op zand.’ De 26-jarige Daan Kemmeren uit Loon op Zand: ‘Ik kwam hier met mijn vader, maar nu heb ik niet eens een slee. Die dingen heb je tegenwoordig maar één keer in de tien jaar nodig.’

Het is alweer acht jaar geleden, signaleert de boswachter, dat er gesleed kon worden in de duinen. Beeld Freek van den Bergh

Dan arriveren de eerste sleeërs. ‘Ik wist precies waar die stond in de kelder’, zegt de 18-jarige Lot Vaanhold over haar beukenhouten model. Lot houdt niet van de winter, maar wel van sneeuw. Een vader uit Utrecht trekt een plastic slee met zijn dochter achter zich aan. ‘We zitten hier in een huisje. Ik had dat ding stiekem meegenomen, voor de zekerheid.’

Vanaf het uitzichtpunt sjeest de 8-jarige Nynke naar beneden op haar klassieke slee met metalen glijders. ‘Hier laat ik mijn kinderen al jaren uit’, zegt de 53-jarige Willem Ligtenberg uit Goirle. ‘En ook mezelf. Ik werk al negen maanden thuis en nu moeten we ook nog thuisonderwijs geven.’

Vlak voor de schemer nog een vriendelijk verzoek van René en zijn vriendin: ‘Kunt u een foto voor ons maken, voor Brazilië?’