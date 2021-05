Het wapengekletter is verstomd, maar een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen lijkt verder weg dan ooit

Palestijnen in Gaza-Stad vieren het staakt-het-vuren met Israël. Hamas claimde het na Egyptische bemiddeling bereikte bestand meteen als een overwinning. Beeld Mahmud Hams / AFP

Niets dan verliezers, zou je zeggen, en toch claimde Hamas enkele minuten nadat het staakt-het-vuren in de nacht van donderdag op vrijdag inging al de overwinning. Mensen juichten vanaf hun balkons, sommigen reden toeterend over de kapot gebombardeerde straten, en er werd geparadeerd met vlaggen.

Hamas heeft ook reden tot vreugde, de honderden burgerdoden aan Palestijnse kant even buiten beschouwing gelaten. Het Israëlische leger heeft weliswaar een aantal tactische overwinningen behaald (het tunnelnetwerk en de faciliteiten waar Hamas zijn raketten produceert zijn ernstig beschadigd), maar het aantal raketlanceerinstallaties is nauwelijks verminderd en de meeste hoge Hamasleiders zijn ongedeerd uit de strijd gekomen.

Bovendien is de terreurorganisatie erin geslaagd zichzelf neer te zetten als degene die tegen Israël is opgestaan toen de spanningen in Jeruzalem hoog opliepen en de Israëlische politie traangas en lichtgranaten gebruikte in de heilige Al Aqsa-moskee. Daarmee hebben zij punten verdiend bij veel Palestijnen, ook in gebieden waar Hamas voorheen niet populair was.

Gesputter in Israël

In Israël wordt door sommigen gesputterd dat premier Benjamin Netanyahu veel te snel heeft ingestemd met een bestand. Hij had Hamas veel meer schade moeten toebrengen, of het leger had Gaza moeten binnentrekken om de organisatie van de kaart te vegen. Maar zeker dat laatste is voor Netanyahu nooit een optie geweest. Hij ziet geen alternatief voor Hamas en vreest de totale chaos die in de Gazastrook zal ontstaan als deze beweging omver wordt geworpen. De mogelijkheid dat een nog extremere organisatie het stokje overneemt, is weinig aantrekkelijk.

Toch heeft Netanyahu op de korte termijn ook gewonnen – al gaat het in dit geval alleen om zijn eigen persoon. Vlak voordat het geweld van start ging, dreigde hij binnen enkele dagen, of misschien zelfs uren, van het pluche te worden gewipt door de oppositie, die de formatie al bijna rond had. De nieuwe coalitie bestond echter uit rechtse én Arabische partijen, en nadat Hamas raketten op Jeruzalem had afgevuurd, haakten die rechtse partijen af. Dat opent de deur naar een vijfde ronde van verkiezingen, en dus weer een kans voor Netanyahu om politiek te overleven.

Wachten op de volgende vonk

En zo blijven Israël en Hamas tot elkaar veroordeeld en is het wachten op een volgende vonk die bij de lont wordt gehouden. Dan zal Hamas weer raketten op Israël afvuren, waarop Israël weer met grote overmacht zal reageren. Een gruwelijke vicieuze cirkel, die telkens weer mensenlevens kost.

Toch is er bij deze laatste ronde van de strijd wel degelijk iets veranderd. Het geweld bleef dit keer niet beperkt tot Hamas en Israël, maar sloeg over naar het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de rivier de Jordaan. Dat legde het falen van zowel het Israëlische als het Palestijnse politieke kamp pijnlijk bloot.

Allereerst de situatie in Israël. Kolonisten en ultrarechts bevonden zich vroeger aan een flank van het Israëlische politieke spectrum, maar in een poging politiek te overleven, heeft Netanyahu hen steeds dichter aan de borst gedrukt. Deze partijen zijn totaal niet geïnteresseerd in het vredesproces en vinden dat het bezette gebied ook deel hoort uit te maken van de staat Israël. Ondertussen is het aantal kolonisten dat zich heeft gevestigd op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, waar de Palestijnen hopen ooit hun eigen staat te krijgen, de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Tweederangsburgers

Daarnaast zijn er wetten aangenomen die Israëlische Arabieren als racistisch beschouwen. Deze mensen maken 20 procent uit van de bevolking, hebben een Israëlisch paspoort en mogen gewoon stemmen, maar voelen zich weggezet als tweederangsburgers. Nadat het geweld tussen Hamas en Israël was losgebarsten, gingen zij in Israëlische steden de straat op, uit woede over het geweld waarmee de Israëlische politie de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem was binnengevallen.

Tegelijkertijd is aan Palestijnse zijde duidelijk geworden hoe gehaat en tandeloos de Palestijnse Autoriteit is, die de Westelijke Jordaanoever bestuurt. De PA had beloofd om in mei verkiezingen te houden, de eerste sinds 2008, maar op het laatste moment werden ze tot woede van de bevolking en Hamas toch weer geschrapt. Toen vervolgens de spanningen in Jeruzalem begonnen op te lopen, hield de PA het bij een mondelinge veroordeling van het Israëlische politiegeweld, terwijl Hamas in de ogen van velen wel echt voor de Palestijnen opkwam. Ook op de Westelijke Jordaanoever kwam het tot rellen, waarbij doden zijn gevallen.

Opgesloten

Nu hebben veel Israëliërs lang gedacht dat zij het wel zouden redden zonder dat het onopgeloste conflict met de Palestijnen zou worden aangepakt. De Gazastrook is veranderd in een soort kooi waarin ook Hamas zit opgesloten, en de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever wonen achter een hoge muur. Maar dat de Palestijnen dat lot niet rustig hebben aanvaard, is de afgelopen weken eens te meer gebleken. En ook al leven zij versnipperd onder drie verschillende regeringen, ze voelen zich nog steeds met elkaar verbonden.

Maar hoe nu verder, met een Israël waar extremisten steeds meer politieke invloed krijgen, een tandeloze Palestijnse regering die geen steun heeft van de bevolking, en een terreurorganisatie die aan populariteit heeft gewonnen? De afgelopen dagen werd gevreesd dat het geweld zich verder zou verspreiden, zowel binnen als buiten de grenzen van Israël. Dat is dit keer niet gebeurd, maar de angel zit nog heel diep in het vlees. En er is niemand die hem eruit kan trekken.