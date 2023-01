‘Het vuurwerkverbod is meer een symbool: dit is de kant die we op willen’

Bewoners van de Rotterdamse West-Kruiskade steken vuurwerk af tijdens de jaarwisseling, ondanks het vuurwerkverbod. Beeld Jelle Krings

Op de kruising van de Schietbaanlaan en de Claes de Vrieselaan in Rotterdam rent een groep vrienden joelend om een brandje heen. Af en toe gooien ze er een nitraatbom in. Vonken schieten alle kanten uit. ‘Vuurwerkverbod? Wat is dat?’, zegt Jannes met een lach. ‘Is dat er? Gaat toch nergens over, man.’

Aron stroopt zijn mouw omhoog en laat een donkerrode wond zien op zijn pols. ‘Ik ging al afgestoken potten in het vuur gooien om ze op te ruimen en net toen ik dat deed, stak de wind op en kwam er een steekvlam over mijn arm. Ik heb net een half uur lopen spoelen bij de kraan. Lijkt toch tweedegraads.’

Zijn vriend voegt toe: ‘Dit was strikt genomen geen ongeluk met vuurwerk, maar met vuur.’

‘Nog nooit zoveel vuurwerk gezien’

Van de recordomzet van 110 miljoen euro die dit jaar in Nederland aan vuurwerk is uitgegeven, hebben deze 19- en 20-jarige jongens ieder een bedrag tussen de 100 en 200 euro voor hun rekening genomen. Thomas woont hier in de straat en heeft een dakterras. ‘In de afgelopen vijf jaar dat ik hier woon, heb ik niet zoveel vuurwerk gezien in de stad als vanavond.’

Rotterdam is zaterdag een van de twaalf gemeenten in Nederland waar een vuurwerkverbod geldt. ‘Daar is weinig van te zien’, zegt politiewoordvoerder Wessel Stolle om 1.00 uur ’s nachts. ‘Het is ook een aparte maatregel natuurlijk. De verkoop is niet verboden. Handhaven is onmogelijk, het is zo massaal. Het verbod is meer een symbool: dit is de kant die we op willen.’

Dat de Nationale Vuurwerkshow op de Erasmusbrug op het laatste moment wordt geannuleerd vanwege sterke wind, helpt niet mee bij het handhaven van het verbod. ‘Ik wilde met mijn kinderen naar de show’, zegt Amresh Gayadia (25), buschauffeur en vader van drie zoontjes van 3, 4 en 5 jaar oud. Nu staan ze samen kleine, legale sierpotjes af te steken. Er komt een fonteintje van vonken van nog geen 20 centimeter hoog uit. ‘Waajoo!’, zegt de jongste zoon.

Een meisje in Rotterdam, met een veiligheidsbril voor het vuurwerk, sluit haar ogen als het wordt afgestoken. Beeld Jelle Krings

Kans op boete lijkt klein

Op een overtreding van het verbod staat een boete van 100 euro of meer, afhankelijk van het vuurwerk en de omvang van de schade die het veroorzaakt. Maar de kans op een boete is klein. In de dagen voor Oud en Nieuw gingen handhavers, politieagenten, buurtcoaches en jongerenwerkers de wijken in om mensen die vuurwerk afsteken aan te spreken en soms te beboeten, maar op de avond zelf is daar zo goed als geen tijd voor.

Na twee iets rustigere jaren door de pandemie, toen er een algeheel verbod op verkoop én afsteken gold, is de jaarwisseling dus weer even knallend en heftig als voorheen. ‘Als ik een boete krijg dan betaal ik die gewoon’, zegt Vincent Rocha (45) opgewekt. ‘Vorig jaar heb ik ook een boete gekregen van 98 euro. Geen probleem. Ik heb dit jaar geen geld uitgegeven aan vuurwerk, want ik had nog over van vorig jaar.’ Hij heeft onder meer nog een Cobra, illegaal knalvuurwerk dat het geluid maakt van een bom.

Op een speelpleintje bij de Zijdewindestraat komt een man in een zwart T-shirt van het merk Balr. zijn huis uit gelopen met een opgerolde duizendklapper ter grootte van een dartbord onder zijn arm. Na het afsteken gaat hij weer naar binnen en haalt het volgende spektakelstuk op. Telkens gaan de alarmen af van de Tesla en de Felyx-scooter op de hoek.

Op een gegeven moment legt de man een shooterdoos neer van meer dan een meter breed. Een spervuur schiet minutenlang omhoog. Hij balt zijn vuist en juicht. Hij gooit een nitraatbom het plantsoen in, wacht op de knal en roept daarna naar zijn buren: ‘De beste wensen!’ Een vrouw doet geïrriteerd haar raam dicht.

Grote incidenten blijven achterwege

‘Ik vind het verbod een beetje fucked up’, zegt de man. (‘Schrijf maar op dat ik Kruiskade heet.’) ‘We doen het hier op een veilige manier. En ik ruim mijn rommel op. Maar sorry, ik moet even champagne halen!’

Hoewel het vuurwerkverbod op grote schaal wordt overtreden, blijven grote incidenten grotendeels achterwege in Rotterdam. De politie verricht 35 aanhoudingen, de Mobiele Eenheid drijft een groep jongeren uiteen die zwaar vuurwerk afsteekt. De brandweer krijgt 679 meldingen, het overgrote deel kleine containerbrandjes en scooterbranden. De ambulance rukt 265 keer uit.

‘Ik ben al elf jaar elke Oud en Nieuw op straat’, zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, tijdens een ritje door de stad langs wat brandjes. ‘In die elf jaar heb ik het vuurwerk professioneler zien worden. Sommige knallers kun je beter explosieven noemen.’

Hij wijst naar een container die in de fik staat. ‘Als we het kunnen laten uitbranden, laten we het uitbranden. Anders grijpen we in.’

Volop vuurwerk in Rotterdam. Beeld Jelle Krings

Terug bij af

We zijn na corona terug bij af, zegt Littooij. ‘Het verbod is ook ingewikkeld. Je mag het wel kopen maar niet afsteken. En in andere gemeenten mag je weer wel afsteken. Je moet bijna gestudeerd hebben om het te snappen. Ik pleit al jaren voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk en een eenduidig beleid.’

Op het Zijdewindeplein hekelt Rawinder Sing, die met zijn twee dochters en vrouw sierpotten en grondbloemen afsteekt, het kromme beleid. ‘In de ene stad wel en in de andere niet, dat is toch raar? Mensen die rotzooi trappen, moeten ze keihard aanpakken. Maar ze moeten ons één keer per jaar onze gang laten gaan. Het is een traditie. Wij Surinamers verdrijven de geesten.’

Om het saaie legale vuurwerk toch wat meer kick te geven, is Sing gaan ‘knutselen’, vertelt hij. ‘Ik heb knetterlinten van de Action aan elkaar geplakt tot een duizendklapper. En met plakband bouw ik pakketjes. Modificeren noem ik dat. Een beetje spektakel. Het moet wel leuk blijven, toch? Goed, ik ga nu even een pot afsteken.’