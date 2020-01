Het vuur heeft Mittagong niet bereikt – nog niet

De inwoners van de Australische plattelandsgemeente Mittagong zagen het vuur afgelopen week onheilspellend snel naderen. Samen met lokale vrijwilligers deed brandweercommandant Muddle er alles aan om het dorp te beschermen. Maar was het genoeg?

‘Het was erg, maar het vuur heeft ons niet bereikt. Nog niet.’ John Muddle, de brandweercommandant van Mittagong, klinkt vermoeid door de telefoon. Hij heeft er een zwaar weekend op zitten, waarin de bosbranden grote schade aanrichtten in de omgeving. Zijn eigen dorp Mittagong bleef gespaard.

Zaterdag was zoals gevreesd een bijzonder warme dag met temperaturen rond de 40 graden en een flinke wind: ideale condities voor de 138 smeulende bosbranden in de deelstaat New South Wales. Muddle en zijn collega’s van de vrijwillige brandweer werkten 26 uur aan een stuk door. Pas zondagmorgen was het ergste gevaar geweken.

Beeld de Volkskrant

Anders dan gedacht bleek het vuur in Mares Forest, een nationaal park dat hemelsbreed zo’n 25 kilometer ten westen van het dorp ligt, niet de grootste bedreiging. De wind kwam zaterdag uit het zuiden en daardoor hield het vuur daar zich relatief rustig. Maar een andere grote brand, hetzelfde vuur dat op Oudjaarsdag de oostkust van Australië teisterde, werd door diezelfde wind juist de richting van Mittagong opgeblazen.

Bar en boos

De brand ‘sprong’ in de loop van de dag over de Shoalhavenrivier en verplaatste zich in sneltreinvaart omhoog naar het noorden, waar het vuur enkele dorpen in de as legde. ‘Het vuur brulde als een aanstormende goederentrein’, vertelde een gevluchte bewoner uit het dorpje Wingello, een half uur rijden van Mittagong, aan de krant Sydney Morning Herald. ‘Overal om ons heen zagen we huizen branden en rode vlammen de lucht in schieten.’

De brigade van Mittagong hielp de hele nacht mee in Wingello, Bundanoon en andere dorpen om het vuur te bestrijden. ‘We hebben veel huizen, auto’s en schuren verloren’, aldus Muddle. ‘Het was bar en boos.’

Met de hevige bosbranden van afgelopen weekeinde is volgens persbureau Reuters in heel Australië dit jaar al meer dan 8 miljoen hectare in vlammen opgegaan, oftewel een gebied zo groot als Oostenrijk. 25 Australiërs zijn om het leven gekomen, evenals 4000 stuks vee en miljoenen wilde dieren. Australië heeft het leger ingezet om mensen te evacueren. Veel bewoners uit de regio van Mittagong werden zaterdagavond opgevangen in een country club in het dorp.

Zondag werd het een stuk koeler en in de avond ging het tot opluchting van de bewoners zelfs miezeren. Ook Muddle voelde ‘een beetje opluchting’, zegt hij, maar dat gevoel was snel weer verdwenen. ‘Het vuur is er nog steeds, het is alleen wat vertraagd. En de regen maakt het voor ons onmogelijk om preventief stroken af te branden zodat het vuur zich niet verder verspreidt.’ Het bosbrandseizoen duurt nog lang, weet de commandant. Voor later in de week is alweer 30 graden voorspeld. ‘Ze verwachten ook onweer. De blikseminslag kan zo voor nieuwe branden zorgen.’