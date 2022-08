Het voortgezet onderwijs zoekt vooral docenten Nederlands en wiskunde

Uit Turkije afkomstige statushouders worden omgeschoold tot wiskundedocent bij de Hogeschool Utrecht. In Nederland bestaat een groot tekort aan wiskundedocenten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Voor die vakken zullen in 2025 meer dan 5.000 vacatures zijn, wijzen prognoses van Centerdata uit 2021 uit. Naar verwachting zal er voor wiskunde 506 fte onvervuld blijven, voor Nederlands 441 fte. Relatief gezien wordt het grootste tekort voorspeld bij de kleinere vakken Duits en de klassieke talen, tussen de 9 en 10 procent van de totale werkgelegenheid. Ook voor Frans, natuurkunde en scheikunde is de voorspelling dat het tekort oploopt.

Overal in het land kampen basisscholen met lerarentekort, maar de problemen zijn het grootste in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Gemiddeld gaat het daar om 14 procent van de totale werkgelegenheid die onvervuld blijft, wijst het meest recente onderzoek van Centerdata van oktober 2021 uit. Twee scholen in Den Haag moesten afgelopen week besluiten om enkele klassen nog maar vier dagen per week les te geven. In het hele land is een tekort van 9.100 fulltime leerkrachten. Een groot deel daarvan is niet terug te zien in het aantal openstaande vacatures, maar wordt opgevuld door schoolleiders, uitzendkrachten of onbevoegden voor de klas te zetten.

Afgestudeerden van Pabo kunnen het gat de komende jaren niet dichten. Wel wordt voor de komende jaren een lichte stijging van het aantal afgestudeerden voorspeld. In 2021 stroomden 3.820 afgestudeerden de arbeidsmarkt op, in 2024 is de verwachting dat het er 4.313 zullen zijn. In het verleden is gebleken dat 92 procent van de afgestudeerden ook daadwerkelijk in het primair onderwijs aan de slag ging.