Het Volt-vonnis roept vragen op, ook over de rol van de rechtbank

De zaak-Gündogan toont aan hoezeer de werkvloer schreeuwt om nieuwe protocollen. Anders blijven er mensen beschadigd raken.

Het is voor de buitenwereld nog altijd onmogelijk te beoordelen of Nilüfer Gündogan zich heeft misdragen op de fractieburelen van Volt. Maakte het Tweede Kamerlid haar collega’s het leven zuur of is zij slachtoffer van de rancune van slecht functionerende medewerkers? Zeker is wel dat de Amsterdamse rechtbank korte metten maakt met de manier waarop de partij de zaak heeft aangepakt: Gündogan werd zonder ordentelijk voortraject, zonder waarschuwingen en zonder inzicht in de klachten geschorst als lid van de Kamerfractie en aan de schandpaal genageld.

Dat oordeel raakt een zeer precair punt waarmee veel organisaties nu worstelen. Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag is het ingewikkeld zich te melden, in de wetenschap dat zij daarna de confrontatie moeten aangaan met hun belagers. Anonimiteit kan de drempel verlagen en het gevoel van veiligheid verhogen. Ook de rechtbank denkt dat Volt waarschijnlijk ‘in alle oprechtheid’ meende het juiste te doen door de anonimiteit van de klagers te garanderen en een onderzoek te starten zonder medeweten van het Kamerlid. Anderzijds werd zij daardoor met haar rug tegen de muur gezet zonder de kans zich te verdedigen.

Dat dilemma – dat veel werkgevers bekend zal voorkomen – schreeuwt om protocollen: welke stappen dienen gezet te worden zodra een klacht over grensoverschrijdend gedrag wordt ingediend? Welke zorgvuldigheidseisen gelden dan? Wat zijn daarbij de rechten en plichten van alle betrokkenen? Als de nieuw aangestelde regeringscommissaris Mariëtte Hamer érgens goed werk kan doen, is het hier.

Verbazingwekkend is het vonnis in één opzicht: de rechter spreekt zich uit over de beslissing van een Tweede Kamerfractie over de eigen samenstelling en gebiedt Volt om Gündogan weer in de armen te sluiten. Dat breekt met de aloude traditie dat fracties zelf beslissen wie er bij hen horen en wie niet. Fracties kunnen Kamerleden niet hun zetel afnemen, maar wel hun deelname aan de fractie. Dit vonnis echter suggereert dat Kamerleden zich daartegen kunnen verzetten en recht hebben op hun lidmaatschap. Dat roept wezenlijke vragen op over wat er voortaan gebeurt bij inhoudelijke meningsverschillen of conflicten over de verdeling van de portefeuilles.

Daar begeeft de rechter zich op het terrein van de politiek, kennelijk zonder zich af te vragen wat daarmee allemaal overhoop wordt gehaald. Enige terughoudendheid was verstandiger geweest.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.