Het vogeltje van Twitter is gevlogen: Musk doopt platform om tot ‘X’

Elon Musk met op de achtergrond het oude (links) en nieuwe symbool van Twitter. Beeld NurPhoto

‘Binnenkort zullen we het Twittermerk vaarwel zeggen, en, uiteindelijk, alle vogels’, tweette Musk zondag in een koortsachtige stroom van aankondigingen, mijmeringen en voornemens. In een livestream op Twitter zei hij: ‘Het had al veel eerder moeten gebeuren. Sorry dat het zolang duurde. Ben nu even Diablo 4 aan het spelen. We halen morgen het Twitterlogo met vlammenwerpers van het gebouw, haha.’ Laat op de avond wordt er al een zwart-wit kruis op de gevel geprojecteerd.

Het moederbedrijf van Twitter (Twitter Inc.) is sinds maart dit jaar geen zelfstandig bedrijf meer. Musk liet het opgaan in X Corp., een onderneming die hij een paar dagen eerder in Nevada had geregistreerd – een staat waar hij als topman een stuk lastiger aan te klagen is, mocht dat aan de orde komen, schreef Bloomberg destijds. Hoewel de aankondiging impulsief oogt, is ‘X’ een idee waar Musk al veel langer mee rondloopt.

Over de auteur

Simoon Hermus is techredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over big tech, AI, sociale media en games.

Voordat Musk Twitter in november kocht, tweette hij al dat het platform een middel kan zijn om X, zijn ‘alles-app’ te creëren. Zo’n superapp bestaat al in China: WeChat. Oorspronkelijk was dat een soort combinatie van Twitter, Facebook en WhatsApp, maar inmiddels kun je er taxi’s mee boeken, je beltegoed opwaarderen, boodschappen bestellen of gamen. Daarnaast zijn er nog talloze apps ín de app, waardoor je het WeChat-universum niet hoeft te verlaten. Singapore kent nu het min of meer vergelijkbare Grab, in Indonesië is er GoJek. ‘In China leef je zo ongeveer op WeChat, hier hebben we dat nog niet. Dus daar ligt een kans’, zei Musk in de techpodcast All-In in mei 2022.

Musks superapp

Over hoe die app er precies moet uitzien en welke stappen hij daartoe wil ondernemen is Musk, die al zelden reageert op vragen van de pers, uitermate vaag. Wel is hij een samenwerking aangegaan met cryptoplatform eToro, om mensen via Twitter in crypto te laten handelen. Echt kopen en verkopen mag op Twitter nog niet, maar Musk heeft aanvragen gedaan om dat in de toekomst mogelijk te maken.

Ook richtte hij dit jaar het bedrijf X.AI op, dat een kunstmatige algemene intelligentie (AGI) moet bouwen: een hyperintelligent systeem dat elke intellectuele taak kan uitvoeren die een mens ook kan – en nog meer. Volgens Musk moet dat bedrijf bijdragen aan zijn superapp, maar hij zegt niet hoe.

Het nieuwe Twitter-logo. Beeld AFP

Waarom nú die naamsverandering, terwijl Musk de infrastructuur voor zo’n superapp nog lang niet op orde lijkt te hebben? De zet doet denken aan de transformatie van Facebook tot Meta door Mark Zuckerberg, in oktober 2021. Facebook bevond zich destijds in een storm van kritiek nadat de klokkenluider Frances Haugen onthulde dat het bedrijf wist dat diens algoritme haat en extremisme aanwakkerde, maar niets deed. Door de timing werd de naamswijziging door veel mensen als een afleidingsmanoeuvre gezien, omdat de daadwerkelijke komst van de beloofde metaverse – een gigantische virtuele wereld – nog jaren duurt.

Twitter bevindt zich al maanden in zwaar weer: de advertentieinkomsten zijn 60 procent lager dan een jaar geleden, schrijft de The New York Times. Bovendien heeft Meta met Threads een sterke concurrent geïntroduceerd. Elke dag gebruiken volgens internetonderzoeker Similarweb meer dan 20 miljoen mensen deze Twitterkopie.

Crisis? Of geen crisis?

Hoewel het moederbedrijf van Facebook ineens Meta ging heten, bleven Facebook-gebruikers gewoon het vertrouwde logo zien. Twitter daarentegen is nu rigoureus tot X omgedoopt, het blauwe vogeltje is gevlogen. Zo’n naamsverandering is geen gebruikelijke strategie als een bedrijf in crisis verkeert, zegt Tom Copaijen van Compaijen C&C, een bedrijf dat crisiscommunicatietrainingen geeft. ‘Volkswagen deed dat niet bij Dieselgate, BP deed het niet na de olieramp. Bij crisiscommunicatie is het belangrijkste dat je actie onderneemt en daarover transparant communiceert.’

Maar in transparante communicatie zijn sociale mediabedrijven – paradoxaal genoeg – uitgesproken slecht. ‘Ze nemen het niet serieus, geven geen antwoord op vragen en reageren amper op wat er in de buitenwereld speelt’, zegt Copaijen. Toen de klokkenluider bij Facebook het nieuws domineerde, postte Zuckerberg aanvankelijk alleen een gezellig familiekiekje vanaf een zeilboot. Musk heeft zijn communicatieafdeling vervangen door een autoreply van een poepemoji.

‘Toch is het de vraag of Musk vindt dat Twitter in een crisis verkeert’, zegt Compaijen. ‘Alles wat daar gebeurt, is het gevolg van zijn bewuste keuzes. Dat wij dit als een crisis zien, betekent niet dat dat voor hem ook geldt. Misschien is dit gewoon de volgende schakel in een proces dat wij nog niet kennen.’