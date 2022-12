Het voetbal en het complot tegen de fantasie die dit WK uit het spel is verdwenen

Laat u zich straks niets wijsmaken door de Fifa, als voorzitter Gianni Infantino op zijn gedreven toontje praat over het beste WK aller tijden, want dat gaat hij doen. Wis en waarachtig. Besef dat het onzin is. Ja, in sommige opzichten heeft hij nog gelijk ook, in logistieke zin bijvoorbeeld. Maar voor al die wereldwonderen van stadions, wegen, metro’s en wat dies meer zij is zo’n hoge prijs betaald door migranten, dat het alleen al schunnig is om te vermelden dat het WK zo’n succes is.

Laten we het over het voetbal hebben. We zitten hier in Qatar bij iets te veel wedstrijden naar een overgeorganiseerde, overspannen, norse versie van het oorspronkelijke spel te kijken, met uiteindelijk zo weinig onderling verschil in de latere fases van het toernooi, dat wie wint min of meer een kwestie van toeval is. Een gemiste kans, een scheidsrechter die geen rode kaart geeft, een strafschop op de paal, een vleugje provocatie; het kan genoeg zijn om een rondje verder te komen.

In het totaal bedachte landje Qatar zitten we naar bijna totaal geregisseerd voetbal te kijken, naar hocus pocus van trainers, die zeggen dat de anderen ook op de counter spelen en compact, en dat zij geen keuze hebben. Ze zitten samen in het complot tegen de vrijheid van denken en fantasie. Bijna iedereen sluit netjes aan in de polonaise van de afbraak, met winnen als hallelujah-moment.

Maar voetbal, zeker een WK, is ook amusement. Voetbal is avontuur. Pas als er toevallig een snel doelpunt valt, denkt de ander: verhip, laten wij ook eens proberen het avontuur te zoeken. Sam Planting had maandag een punt in deze wisselcolumn, toen hij over de hysterie van gelukt of mislukt heen keek. ‘Met allerminst sprankelend, maar defensief degelijk voetbal leverde Nederland een prima prestatie’, was zijn constatering over Oranje.

Bij zijn opmerking hoort één maar. Als Nederland in een geweldig meeslepende wedstrijd had verloren van Argentinië, had iedereen daarmee vrede gehad. Dan was het bereiken van de kwartfinale inderdaad een uitstekende prestatie geweest voor een niet buitengewoon getalenteerde selectie met te veel spelers zonder vorm.

Alleen: tot de pakweg 70ste minuut gebeurde vrijwel niets qua Nederland, net als in de voorgaande duels. Frenkie de Jong was een noeste werker in plaats van een hemelbestormer op kicksen. We zijn opgescheept met de verwachting dat Denzel Dumfries voor het meeste gevaar zorgt. Nu het zover is gekomen, is het, met alle respect voor Dumfries, de hoogste tijd om na te denken, over opleiding, over tactiek, over alles eigenlijk.

We zien al met al te weinig voetbal dat om meer gaat dan spanning, tactisch hoogdravend gedoe en een op de wang geschilderd vlaggetje. Het kind dat een bal krijgt voor zijn verjaardag, naar buiten gaat en niets anders wil dan het spel met die bal, is veranderd in de berekenende prof die de bal niet meer per se hoeft. Reactievoetbal als heilige graal.

Marokko heeft net 30 procent van de tijd de bal, omdat het een muur optrekt voor zijn doel en vrijwel alle initiatief aan de tegenstander laat. Dat verdedigen doen ze op een geweldige manier, maar de Marokkanen zuigen ook leven uit het voetbal. Stel dat ze woensdag winnen van de Fransen, dan is dat een sensatie, tevens misschien geweldig voor de integratie, voor de Arabische wereld, voor de bevrijding van de vroegere kolonisator en voor wat er allemaal wordt bijgehaald door geleerden. Maar voor het voetbal zelf: laat het alsjeblieft Frankrijk zijn.