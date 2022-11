‘Het voelde alsof mijn strottenhoofd brak – ik wist niet dat mensen zo extreem gewelddadig kunnen zijn’

Beeld Anne Stooker

‘Ik vertel dit verhaal omdat veel mensen denken: grof geweld, daar moet de politie tegen kunnen, daar zijn ze op getraind. Dat slaat nergens op. Ik ben bij de politie gegaan om mensen te helpen, niet om in elkaar te worden gebeukt.

‘Het overkwam me tijdens het muziekevenement MeerLive in Hoofddorp. Mijn maatje Menno en ik waren bikers die daar de boel veilig moesten houden. Onze portofoon stond op het evenementenkanaal. Daarmee kun je direct communiceren met collega’s die ook op dat feest zijn, zonder dat de hele eenheid je hoort.

‘Om kwart voor een ’s nachts kregen we de oproep boa’s te gaan helpen, omdat een wildplasser weigerde zijn identiteitspapieren te laten zien. Dus wij fietsten die kant op. Toen ik die man zijn identiteitsbewijs vroeg, gaf hij het direct. Probleem opgelost, dachten wij.

‘Ineens kwamen acht mannen hard op ons af rennen, schreeuwend: ‘Daar heb je die vuile kanker-Marokkaan! Die klootzak, pak hem!’ Ze waren furieus, superagressief, echt niet normaal. ‘Weg! Rennen! Weg hier!’, riepen wij tegen de man die we net hadden gecontroleerd. We hadden geen idee wat er aan de hand was, maar we waren overtuigd: als ze hem te pakken krijgen, maken ze hem hartstikke dood.

‘Hij rende weg, wij bleven staan en probeerden die agressieve groep tegen te houden. ‘Rustig aan’, zei ik, ‘wat is er aan de hand?’ Maar ze bleven schreeuwen en ik rook dat ze zwaar onder invloed waren van alcohol. Ze begonnen te duwen en het werd grimmig, dus ik zei in mijn portofoon: ‘Assistentie collega!’ Maar, shit, die stond nog afgesteld op het evenementenkanaal, dus bijna niemand hoorde me.

‘Een grote veertiger ging helemaal door het lint en sloeg me. Vanuit mijn ooghoek zag ik Menno pepperspray gebruiken tegen anderen uit de groep. Ik dacht: dit overleef ik niet, en sprong, puur uit overlevingsdrang, die kerel op z’n nek en greep hem rond zijn hals, waardoor we samen op de grond vielen. Ik was echt klassiek met hem in gevecht. Plotseling zei hij, met schuim op z’n mond van woede: ‘Wat ze mijn vrouw hebben aangedaan, ga ik jou nu aandoen.’ Vervolgens haalde hij uit en sloeg me vol met zijn vuist op mijn keel. Het voelde alsof mijn strottenhoofd brak, ik voelde een stekende pijn en kon even geen adem meer halen.

Ik liet hem los, krabbelde overeind en dacht: dit gaat helemaal fout. Een 16-jarige met gebalde vuisten riep: ‘Ik sla je helemaal verrot!’ en schold me uit voor kankerhoer. Menno was nog aan het pepperen en intussen waren, goddank, twee collega’s gekomen die op MeerLive aan het surveilleren waren en mijn oproep hadden gehoord.

‘Het lukte me de veertiger aan te houden, met hulp van een boa met een donkere huidskleur die werd uitgescholden voor ‘aap’ en weet ik veel wat, heel racistisch.

‘Samen met een van mijn collega’s vlogen we op die 16-jarige af, werkten hem naar de grond en boeiden hem. Nadat omwonenden 112 hadden gebeld kwamen er meer collega’s, met een politiehond. Het escaleerde en na een paar waarschuwingen beet die hond een van de mannen in zijn been. Hij krijste het uit, waardoor de anderen nog kwaaier werden.

‘Toen we drie mannen hadden geboeid, sloeg de rest op de vlucht. Daar stond ik, met pijn in mijn strot, ik kon een poosje niet meer praten. En toen moest alles nog op papier. Ik was helemaal afgedraaid toen ik ’s ochtends om negen uur thuiskwam – ik had de klok rond gewerkt.

‘Wekenlang kwam die grote kerel ’s nachts in mijn dromen het licht uit mijn ogen slaan. Ik heb een kastje met lades in mijn hoofd. Negatieve gebeurtenissen stop ik in een laatje en dan schuif ik het dicht. Vergeten doe ik het niet, maar het heeft wel een plek gekregen.

‘Ik had een maand pijn met praten, eten en slikken. Een week of drie kon ik het niet opbrengen om op geweldsincidenten af te gaan. Tijdens de rechtszaak tegen de verdachten maakte ik gebruik van het slachtofferspreekrecht, maar kreeg geen enkele empathie of excuses. Ze zeiden: ‘Ze is van de politie, daar moet ze tegen kunnen.’

‘Tijdens dat proces hoorde ik dat de vrouw van een van die mannen door een Marokkaan was lastiggevallen, en dat ze daarom met z’n allen de eerste de beste Marokkaans uitziende man wilden pakken. Maar de man die wij stonden te controleren had er helemaal niks mee te maken.

‘Het waren gewoon domme lui. Ik probeer problemen altijd op te lossen met praten, maar ik weet nu dat sommige mensen echt niet voor rede vatbaar zijn. Ik wist niet dat mensen zo extreem gewelddadig kunnen zijn.

‘En wat ik er ook van heb geleerd: gebruik de noodknop als je portofoon op het evenementenkanaal staat. Dat wist ik wel hoor. Dat was ik, in alle hectiek, gewoon even kwijt.’