Het virus houdt de Tweede Kamer voorlopig nog in de greep

Kamervoorzitter Khadija Arib tijdens het Tweede Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP/Bart Maat

D66-Kamerlid Joost Sneller zag op 4 mei op een verder lege Dam in Amsterdam zes personen, onder wie het erfelijk staatshoofd en de benoemde burgemeester. Maar waar waren de gekozen volksvertegenwoordigers tijdens de Nationale Herdenking?

Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib gaf maandag openhartig antwoord op die vraag. Zij en haar collega-voorzitter van de Eerste Kamer waren uitgerekend voor deze 75ste herdenking niet uitgenodigd, en hebben daartegen achter de schermen protest aangetekend.

‘Dit is besloten door het Nationaal Comité 4 & 5 mei en het ministerie van Algemene Zaken’, aldus Arib. ‘Wij wilden het niet accepteren, maar het is helaas wel zo gelopen. We moesten het ermee doen. Ik hoop dat het eenmalig was.’

In de Tweede Kamer was de jaarlijkse ‘raming’ aan de orde, het debat waarin de volksvertegenwoordiging over zichzelf praat. Natuurlijk ging het veel over de gevolgen van het coronavirus. Dat zorgde niet alleen voor een afwijkende Dodenherdenking, maar ook voor het nagenoeg platleggen van de Kamer vanaf 15 maart.

Ontregelend

SP-Kamerlid Michiel van Nispen zei zich ‘ongemakkelijk’ te hebben gevoeld omdat hij geen ministers kon bevragen, terwijl de bouwmarkten open waren. Voor PvdA-Kamerlid Moorlach was de achterliggende periode ‘zeer ontregelend voor het politieke werk’ geweest.

Arib antwoordde dat de Tweede Kamer, in tegenstelling tot de senaat, geen moment helemaal dicht is geweest. ‘Sommigen van jullie vinden dat we minder functioneel waren, maar iedereen hier heeft zijn uiterste best gedaan om het parlementaire proces voort te zetten. We moesten rekening houden met de gezondheid van alle Binnenhofbewoners, dus het was schakelen en handelen naar bevind van zaken.’

Ze wees erop dat er in de moeilijke beginperiode elke week een coronadebat was gehouden. Het zou gelet op de voorbeeldfunctie van de Kamer ‘raar’ zijn geweest als er honderden mensen door het gebouw hadden gelopen om allerlei debatten te voeren, terwijl de rest van de samenleving thuis moest blijven. ‘Ik begrijp het ongemak, maar er was geen draaiboek.’

Prinsjesdag

Het virus werpt zijn schaduw verder vooruit, zo bleek. Arib kondigde aan dat Prinsjesdag dit jaar niet in de Ridderzaal wordt gehouden. Daar is geen ruimte om de Verenigde Vergadering op 1,5 meter onder te brengen. In de Grote Kerk kan dat wel, mits familieleden en veel andere genodigden thuis blijven. Een definitief besluit volgt nog.

Ook over de aangekondigde renovatie van het Binnenhof is veel onduidelijkheid. Die is vanwege de stikstofmaatregelen al uitgesteld tot de zomer van 2021. De nieuwe vraag is hoe coronabestendig de vervangende behuizingen zijn van de Tweede- en Eerste Kamer (respectievelijk het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken en het oude pand van de Hoge Raad). Deze onderkomens zijn verbouwd volgens richtlijnen van voor ‘het nieuwe normaal’.

Arib zei dat hierover gesprekken gaande zijn met verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Een besluit moet voor de zomer vallen.