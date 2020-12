Marije Lissenberg legt het plan uit. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Er zullen binnen Zadkine meer opleidingen zijn waar de sfeer goed is, maar bij de opleiding Medewerker evenementenorganisatie is de stemming onder normale omstandigheden opperbest. Dat valt althans op te maken uit de verhalen die worden opgedist in de docentenkamer.

Docent Marije Lissenberg – paarse bloemetjesblouse boven een leren broek – somt op wat er zoal voorbij komt in een jaar. De introductiedagen voor de eerstejaars. De taalreis met de tweedejaars. Het eindejaarsuitje, dat geregeld uitmondt in een nachtje weg met z’n allen. Het kerstfeest, dat de eerstejaars altijd organiseren. Geen lullige borrel, maar een groot feest in een club in Rotterdam. ‘Met optredens! En een photobooth!’

Het vieren van feesten zit in de haarvaten van deze opleiding. De veelal uitbundig geklede docenten zijn vaak zelf ook werkzaam in ‘het evenementenwereldje’ en houden net zoveel van reuring als hun studenten.

Dat het daar nu aan schort, is ‘klote’, zegt Lissenberg – niet het type dat een blad voor de mond neemt – omdat ze genoegen moeten nemen met online-lessen en een groot gebrek aan aan stageplekken. Maar ook omdat op deze manier iets van de ziel van de opleiding verloren dreigt te gaan.

Alle pech komt samen in klas 3B, de klas die deze middag op school wordt verwacht. De studenten zitten in hun laatste jaar en moeten een afstudeerstage zien te regelen in een tijd dat evenementen verboden zijn. Bovendien werd tijdens de eerste coronagolf hun tweedejaars stage vroegtijdig afgebroken.

Gevolg is dat deze jongeren een stap gemist hebben in hun ontwikkeling, zegt Henri Oogjen. Als stagebegeleider ziet de docent – fel oranje vest, gympen met panterprint en een zwarte pet – zijn tweedejaars gewoonlijk als ‘dwarse pubers’ naar hun stage vertrekken, om ze als jongvolwassenen terug te krijgen. ‘Op stage hebben ze een baas die het niet accepteert als ze te laat komen. Daar leren ze veel van.’

Bruiloftplanner

De studenten uit 3B moeten voor de komende maanden nog een tweedejaars stageplek regelen, voor ze überhaupt aan hun afstudeerstage kunnen beginnen. Een deel van de klas is dat gelukt. Ze gaan bijvoorbeeld online-personeelsfeesten organiseren of lopen stage bij een bruiloftplanner. Maar negen studenten hebben nog altijd niets. Daarom heeft Lissenberg, mentor van klas 3B, vandaag een kick-off georganiseerd van het ‘alternatieve stageproject’.

Als iedereen er is, doet ze het plan uit de doeken: de studenten krijgen een stageplek op school. Ze zullen de komende weken onder andere een fictief evenement organiseren. Om het realistischer te maken, fungeert Lissenberg als stagebegeleider vanuit het bedrijf. ‘Dus kom opdagen.’

De studenten horen het aan, onderuitgezakt achter hun tafeltjes. Een jongen met een muts wil weten of ze stagevergoeding krijgen. ‘Reken er maar niet op.’ Een student die tegen het raam leunt, wil weten of hij tijdens de stage-uren eerder weg mag vanwege zijn bijbaan. ‘Dan moet je ook eerder komen’, klinkt het. Streng: ‘Vergeet niet: dit is geen school, ik kan jullie ontslaan.’

Twijfelen

Als de bijeenkomst er op zit en de studenten zijn weggesjokt, begint Lissenberg te wijzen. Naar de tafeltjes, die met z’n drieën tegen elkaar aan staan. ‘Normaal zitten de studenten niet zo ver uit elkaar, maar gezellig in groepjes.’ Naar het koelkastje, achterin de hoek. ‘Op vrijdag deden we met de derdejaars weleens een drankje, hier in het lokaal.’

Misschien heeft het er niets mee te maken, misschien wel alles: in klas 3B zijn twee studenten ineens gaan twijfelen. Ze vragen zich af of de evenementenwereld wel iets voor ze is, willen een tussenjaar nemen, terwijl ze in hun laatste jaar zitten. ‘Zoiets’, zegt Lissenberg, ‘zou ons met derdejaars normaal nooit overkomen’.

Kaya Bouma volgt het Rotterdamse ROC Zadkine. Binnen het onderwijs wordt het mbo misschien wel het zwaarst op de proef gesteld door de coronacrisis: een tekort van 20 duizend stageplekken, dreigende studievertraging, praktijklessen die in de knel raken, en veel online-lessen.