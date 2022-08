Het verdrag om oceanen te beschermen komt maar niet van de grond

Schorpioenvis verstrikt in vissersnet, in Costa Brava, Spanje. Beeld Getty Images

Onder internationale juristen speelt het thema al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. De kwestie: ongeveer 70 procent van het aardoppervlak bestaat uit water. Zo’n tweederde deel daarvan (in oppervlak ongeveer de helft van de aarde) valt buiten de maritieme zones van kuststaten, en heeft dus geen juridische eigenaar. Die zee lijkt van iedereen. Dat geeft problemen, sinds bedrijven en landen hun zinnen hebben gezet op onder meer genetisch materiaal van diepzeeleven.

In delen van de diepzee hebben organismen zulke bijzondere eigenschappen om zich tegen warmte of kou te wapenen, dat het genetisch materiaal commercieel interessant kan zijn voor de farmaceutische industrie en andere bedrijfstakken.

Tegelijk staan de oceanen onder druk, onder meer door overbevissing en illegale visserij, opwarming, en vervuiling door onder meer plastic en afvallozingen. De oceanen produceren samen ongeveer de helft van alle zuurstof op aarde. De zee absorbeert ongeveer een kwart van alle CO2-verontreiniging, maar doordat de uitstoot de afgelopen 60 jaar met zo’n 50 procent is toegenomen, is het water zuurder geworden. Dat heeft gevolgen voor het leven in de oceaan.

Optimistische voornemens

In 2004 besloot de internationale gemeenschap dit probleem gezamenlijk op te pakken. Een internationaal verdrag zou niet alleen de biodiversiteit in de oceanen moeten beschermen, maar ook juridische afspraken moeten vastleggen over de verdeling van eventuele inkomsten, het voorkomen van schade door menselijk handelen en het helpen van arme landen bij het verwerven van kennis en middelen voor oceaanonderzoek.

Zoals dat gaat in het internationale diplomatieke verkeer, stelde de algemene vergadering van de VN een werkgroep in, die in 2011 leidde tot overeenstemming over de onderwerpen van een verdrag. Ondanks steeds weer optimistische voornemens is inmiddels de vijfde zitting van de conferentie gehouden, opnieuw zonder het eindresultaat: een verdragstekst waarin alle (of de meeste) deelnemende landen zich kunnen vinden. Zo’n tekst zou een aanvulling moeten zijn op het al bestaande UNCLOS, het VN-zeerechtverdrag dat sinds 1994 bindend recht is.

Toch is volgens verschillenden afgelopen weken een akkoord weer iets dichterbij gekomen. Alex Oude Elferink, hoogleraar internationaal recht van de zee aan de Universiteit Utrecht: ‘Mijn indruk is dat de onderhandelaars vrijdag heel dicht bij een eindtekst waren, maar dat sommige staten op het laatst toch weer nieuwe elementen inbrachten, wellicht om een betere uitgangspositie te hebben voor het vervolg.’

Remmende factoren

Greenpeace wees na de conferentie onder meer de Verenigde Staten aan als grote vertrager. Ook Rusland werd deze dagen genoemd als remmende factor, soms door niet eens deel te nemen aan het onderhandelingsproces of door pogingen onderlinge akkoorden te smeden met de EU en andere landen.

Lichtpuntje is volgens Oude Elferink dat in New York niet is besloten tot een nieuwe onderhandelingsronde, maar dat de lopende ronde enkel is geschorst. ‘Dat betekent dat in principe de al bereikte resultaten uitgangspunt blijven, en dat die alleen op punten nog verder uitgewerkt moeten worden.’

Mogelijk gebeurt dat laatste dit jaar nog, maar dat is mede afhankelijk van ruimte in de agenda’s van de VN en de deelnemende staten.

Zowel milieuorganisaties als secretaris-generaal van de VN António Guterres hebben afgelopen jaren meermaals benadrukt dat de tijd dringt. ‘We moeten zorgen dat mensen druk uitoefenen op degenen die beslissen’, zei Guterres eerder dit jaar, na afloop van de vorige onderhandelingsronde in Portugal.

Kritische massa

Zodra een akkoord op tafel ligt, kan het volgens Oude Elferink nog wel even duren eer het wordt uitgevoerd. ‘Een verdrag treedt pas in werking na een hele juridische procedure; voldoende staten moeten meedoen. Dat kost tijd. Dat kan enkele jaren duren, maar je moet ervan uitgaan dat als de EU en de zogeheten G77-landen het met elkaar eens zijn, er voldoende kritische massa is om zo’n verdrag vrij snel in werking te laten gaan.’

Dan nog blijft de vraag welke landen er wel en niet aan meewerken. Oude Elferink: ‘Dit verdrag is geen eindpunt waarna alles is opgelost. Het zou een aanzienlijke verbetering betekenen van de bestaande afspraken, maar alles hangt af van de uitvoering daarna.’