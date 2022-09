‘Het vanzelfsprekende plezier in het vak is door de moord op Derk Wiersum deels verdwenen’

Evert-Jan Henrichs. Beeld Linelle Deunk

Op zijn bureau staat een rat, opgezet, onder een stolp, met een togaatje aan. Gekregen van een medewerker die Evert Jan Henrichs (64) nog meemaakte bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek als hondsbrutale, vechtlustige ‘knok-advocaat’. De afgelopen vier jaar stond Henrichs, als toezichthouder over meer dan zesduizend advocaten in het arrondissement Amsterdam, juist boven alle partijen. Maar ‘rustig was het allerminst’.

Hij bemiddelde tussen publiekelijk ruziënde raadslieden tijdens het Holleeder-proces, deed onderzoek naar strafpleiters die door het Openbaar Ministerie werden neergezet als ‘loopjongens’ van moordenaars, daagde onder meer oud-collega Oscar Hammerstein en het kantoor NautaDutilh succesvol voor de tuchtrechter, waarschuwde vakgenoten voor de Rusland-sancties, worstelde zich door twee lockdowns en werd geconfronteerd met het ‘ultieme, trieste dieptepunt’: de moord op advocaat Derk Wiersum.

Was dat een keerpunt?

‘Ja, dat wordt wel het nine-eleven van de advocatuur genoemd. Het vanzelfsprekende plezier in het vak, de onbevangenheid, is voor een deel verdwenen. Advocaten kijken soms over hun schouder, zijn angstig voor wat er kan gebeuren. Sommigen hebben een andere specialisatie gekozen omdat ze denken: strafrecht is niet leuk meer. Anderen zijn vervroegd gestopt. Een aantal vakgenoten wordt sindsdien beveiligd.

‘De moord op Peter R. de Vries, vorig jaar, heeft oude wonden opengereten. Iedereen gaat ervan uit dat hij is vermoord als vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces. Dus ook dat was een grote schok en een bevestiging dat die dreiging er nog steeds is. Het aantal bedreigingen tegen raadslieden neemt sindsdien toe.’

Om hoeveel bedreigingen gaat het?

Bij mij hebben zich het afgelopen jaar zo’n tien bedreigde advocaten gemeld. Twee maanden geleden waren dat er zelfs drie in anderhalve week. Cliënten zijn geïnspireerd door de moorden op Wiersum en De Vries. Ze dreigen bij hun advocaat: als je niet doet wat ik zeg, dan kom ik met mijn mitrailleur. Ik heb het niet zozeer over de clientèle van strafpleiters, maar van familierechtadvocaten. Bij een vechtscheiding wordt bijvoorbeeld de advocaat van de echtgenote bedreigd door de echtgenoot. Zulke mensen zijn gefrustreerd. Vroeger uitte zich dat in scheldpartijen, nu in echte doodsdreigingen. Die worden vaak geuit in e-mails, zo dom zijn ze wel. Het past in de trend van verhuftering van de maatschappij, zoals je die dreigingen nu ook ziet tegen politici en wetenschappers.’

Waarom benaderen ze u? De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een meldlijn voor bedreigde advocaten.

‘Ja, maar die kan weinig doen op het gebied van beveiliging. Lokale dekens kunnen dat wel: ik bel de hoofdofficier, de rechercheofficier of de lokale beleidsadviseur Bewaken, beveiligen en crisisbeheersing voor een snelle veiligheidsanalyse. We proberen als deken te kijken welke te bewandelen route de beste is, en helpen bij het doen van aangifte bij het juiste loket. Meer kan ik daar niet over zeggen.’

Evert-Jan Henrichs, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, neemt afscheid. Op zijn bureau staat een opgezette rat met een toga aan. Beeld Linelle Deunk

Het was zwaar, zegt Henrichs over zijn dekenaat. Hij vergelijkt het met zijn periode bij De Brauw in 2007, toen hij als arbeidsrechtadvocaat werd gevraagd bij de overname van ABN Amro, terwijl hij al een overvolle agenda had. ‘Tegen zo’n interessante klus zeg je geen nee, dus heb ik anderhalf jaar op het uiterste van mijn krachten gedraaid. Op een gegeven moment merk je: dit moet niet veel langer doorgaan.’

Hoe uit zich dat?

‘In slecht slapen, korte nachten, veel wakker schieten: ik moet dit en dat nog doen. Voortdurend lijstjes met taken in je hoofd. Het eerste halfjaar als deken voelde als wittebroodsweken. Totdat die ruzie rond het Holleeder-proces losbarstte, tussen de advocaten Bénédicte Ficq en Stijn Franken.’

Is het moeilijk om als arbeidsrechtadvocaat midden in het mijnenveld van het strafrecht te staan?

‘Ja, op onderdelen wel. Dan vaar ik op de twee portefeuillehouders strafrecht in ons bestuur. Maar ik denk dat ik ook af en toe met een frisse blik van buiten naar de strafrechtadvocatuur heb gekeken. Sommige vanzelfsprekendheden vind ik niet zo vanzelfsprekend.’

Zo raadde Henrichs strafrechtadvocaten af om meerdere verdachten van één organisatie bij te staan. Het leidde er onder meer toe dat het kantoor Ficq en partners afscheid nam van Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo. Niet dat het kantoor niet integer was, benadrukt de deken, maar omdat het belangrijk is de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. ‘Stel dat je een onderknuppel bent in een criminele organisatie, en je overweegt je baas te verlinken. Ga je dat dan vertellen aan je advocaat, wiens collega ook de hoogste baas bijstaat? Dat is de kern van mijn betoog.’

Dat kan een strafrechtadvocaat zelf toch ook bedenken?

‘Nee, toch niet. Dat heeft te maken met ingesleten gewoonten. Ik begon die discussie met de top van de strafrechtadvocatuur in Amsterdam, tijdens een benen-op-tafel-gesprek. Iedereen zei: wat een onzin, wij zijn gewoon integer, we praten elke dag over ethische dilemma’s. Ik antwoordde: leuk dat je dat zegt, maar is dat geloofwaardig voor de buitenwacht? Nee. Regels over het bijstaan van meerdere, aan elkaar gelieerde verdachten gaan we nu verder uitwerken in het landelijk Dekenberaad.’

Over integriteit gesproken: er was ook een advocaat die tevens de neef was van Marengo-hoofdverdachte Ridouan T.

‘Dat iemand door zijn neef wordt verdedigd, is niet per se verkeerd.’

Maar deze neef gaf informatie door van de beruchtste gedetineerde verdachte van dit moment.

‘Het is godsgruwelijk dat een advocaat op die manier zijn privileges misbruikt. Daar schrik ik natuurlijk van, maar de vraag die erachter ligt, is: wat moet je eraan doen? Onder de huidige regels is het niet verboden advocaat voor je familie te zijn. Ik heb zelf in 2016 voor mijn zus een zaak bij de bestuursrechter in Amsterdam gedaan. Op dat gebied is het tuchtrecht in beweging; daarvan vinden we inmiddels dat je daarmee verdomd voorzichtig moet zijn. Ik zou dat nu niet meer doen.’

Wie heeft steken laten vallen bij Youssef T.?

‘Als er iets misgaat, is tegenwoordig al snel de vraag: heeft de toezichthouder gefaald? Dat is niet altijd waar. Ook in dit geval niet. Achteraf hadden het OM en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught duidelijkere grenzen kunnen stellen aan de advocaat van Ridouan T. Maar dit is niet per se het gevolg van het falen van betrokkenen. Er zijn nou eenmaal mensen die misbruik maken van hun rechten.’

Evert-Jan Henrichs. Beeld Linelle Deunk

Het strafbare gedrag van de neef annex advocaat van Ridouan T. was een wake-upcall, zegt Henrichs. ‘Er zijn de afgelopen jaren veel tuchtzaken geweest over het gebrek aan professionele distantie tot de cliënt. Hoewel een advocaat per definitie partijdig is, waart al tien jaar een zeer lucratieve tak van sport door de advocatuur: kantoren worden ingehuurd voor – tussen aanhalingstekens – onafhankelijk onderzoek.

‘Een recent voorbeeld is Van Doorne, dat onderzoek doet naar het tv-programma The Voice en door The Voice-producent ITV wordt betaald. En twee advocaten van ict-ondernemer Gerard Sanderink, van Centric, kregen een voorwaardelijke schorsing omdat hun onderzoek naar Sanderinks ex-partner niet objectief was.

‘Vanuit de samenleving kwamen veel klachten over zulke onderzoeken, tot Kamervragen aan toe. Ik dacht: professionele distantie is typisch iets dat verdere duiding en rechtsvorming behoeft.’

Een tuchtklacht van Henrichs tegen advocatenkantoor NautaDutilh leidde afgelopen maand tot een opzienbarende uitspraak: de Raad van Discipline zette definitief een streep door dit soort ‘onafhankelijk’ feitenonderzoek door advocaten. De rollen van partijdige verdediger en onafhankelijk onderzoeker zijn ‘onverenigbaar’, aldus de tuchtrechter.

Was dat een overwinning?

‘Niet in die termen. Het was wel de rode draad in mijn dekenaat: hoe komen we over op de buitenwereld? Advocaten moeten wennen aan het idee dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen ze integer vindt. We worden heel kritisch bekeken door de buitenwacht. Het is hier nog niet zo erg als in Amerika, waar het imago van advocaten soms bedroevend slecht is, maar ook hier wordt veel gediscussieerd over strafrechtadvocaten, en je zag de discussie over het Kremlin aan de Zuidas. Die term moet je overigens niet noemen.’

Waarom niet?

‘Omdat Houthoff (het kantoor dat die bijnaam kreeg, red.) al genoeg voor z’n kiezen heeft gehad.’

Houthoff oogstte kritiek omdat het na de inval op de Krim en in Oekraïne Russische cliënten bleef bijstaan. Maar formeel stond het kantoor in zijn recht.

‘Op één – belangrijk – punt kreeg Houthoffs cliënt, de Russische Federatie, gelijk. Voor de duidelijkheid: ik ging er niet over. Maar het is wel een morele vraag: wiens belangen wil je nog behartigen? Zelf wil ik niet voor Marengo-hoofdverdachte Ridouan T. optreden, maar ik ben blij dat iemand het doet. Iedereen heeft recht op verdediging.

‘Vergeet niet dat zaken soms al lang spelen. De Hermitage is al in 2009 officieel geopend. Wie stond daar champagne te drinken met Poetin? Hare majesteit Beatrix. En wie zat op de Olympische Spelen in Sotsji bier te drinken met Poetin? Willem-Alexander, met Máxima. Dat was vlak voor de Russische inval op de Krim. Het is een glijdende schaal, een emmer die op een gegeven moment overloopt.’

Na de Russische inval in Oekraïne schreef u advocaten een brief: pas op, je kunt worden benaderd door cliënten die sancties willen omzeilen, dat is in strijd met de wet. Vonden ze u een bemoeial?

‘Nee, dat is goed ontvangen. In mijn brief staat: over de morele kwestie of je iemand wel of niet wilt verdedigen, wil ik best overleggen als daar behoefte aan is. Maar uiteindelijk is het je eigen beslissing.’

Waar ligt de grens? Bij de Saoedische prins? De Chinese regering?

‘Precies dát moeten advocaten voor zichzelf bepalen. Treden we nog op voor bedrijven die Chinezen bijstaan die de rechten van Oeigoeren schenden? Wat mij wel opvalt: het zijn vooral jongeren in advocatenkantoren die dit soort discussies entameren. Daarnaast zijn er steeds meer kritische klanten die vragen: wie verdedigen jullie zoal? Hoe gaan jullie om met diversiteit?’

Imago gaat inmiddels boven financieel belang?

‘Dat klinkt me net iets te cynisch. De druk van buiten dwingt advocaten na te denken over de inhoud. Het gaat niet om imago, maar over het moreel kompas.’

Wat was u voor een deken?

‘Oei.’

Na een stilte: ‘Ik probeer altijd hard op de inhoud, en zacht op de persoon te zijn. Maar ik denk dat sommige advocaten mij als streng zien. Ik heb bewust geprobeerd richtinggevende uitspraken van de tuchtrechter te krijgen. Ik vind het belangrijk dat je als toezichthouder laat zien dat je daadwerkelijk toezicht houdt.’

Heeft u ergens spijt van?

‘Naarmate je meer ervaring krijgt, zie je dat toezicht houden niet alleen maar tikken op de vingers bij een tuchtrechter is. Dat je ook handhavend kunt optreden door een advocaat te laten inzien dat het voortaan anders moet. Maar wat is spijt? Dat kan van alles zijn. Zoals het verwaarlozen van mijn vriendin. Door capaciteitsproblemen zijn dingen van mijn bordje gevallen waaraan ik meer aandacht had willen besteden.’

Is dat de reden waarom er nu een tweehoofdige deken komt?

‘Ja. Amsterdam heeft meer dan een derde van alle Nederlandse advocaten. 6.200 is voor één deken echt te veel.’

Wat gaat u nu doen?

‘Twee dingen staan vast: ik keer niet terug naar De Brauw en ik ga geen arbeidsrecht meer doen. Ik vind het niet meer leuk. Het is ongelofelijke vecht- en knokpraktijk, bijvoorbeeld met vakbonden over het behoud van banen. Ik ben klaar met het geknok. Ik ben 64, ik wil nog drie jaar werken, maar ik ga het aanzienlijk rustiger aan doen. Eerst neem ik een sabbatical. Ik ga reisjes maken. En thuis blijven. Amsterdam is interessant genoeg.’