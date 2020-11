‘Het valt Duitsland toch wel tegen dat ze, net als de rest van Europa, in een lockdown zijn gekomen’

Stoelen op de tafels in een restaurant in Berlijn – de lockdown is ingegaan. Beeld REUTERS

De lockdown is maandag ingegaan. Jij hebt vanmorgen zelf door Berlijn gefietst: hoe is het nu op straat?

‘Het was wel rustiger op straat dan normaal, maar niets vergeleken met de serene stilte van het voorjaar. Er waren gewoon bakfietsmoeders die hun kinderen naar school of de kinderopvang brachten, en de winkels waren open.’

Want wat zijn de regels nu precies?

‘Winkels, scholen en kinderdagverblijven zijn dus gewoon open, maar verder zijn alle cafés, restaurants, theaters, musea en andere culturele instellingen dicht, ongeacht of zij de laatste maanden een goed concept hadden uitgedacht. Er mag niet gesport worden, behalve door kinderen onder de 12 jaar, mensen moeten thuiswerken en het is niet de bedoeling dat er dagtripjes worden gemaakt. Binnenlandse overnachtingen zijn al helemaal uit den boze. Deze regels gelden in principe voor twee maanden. De worst die mensen wordt voorgehouden, is dat de curve zodanig wordt afgevlakt, dat families en vrienden in december samen Kerst kunnen vieren.’

Een vrouw zet haar masker op terwijl de politie controleert of mensen zich aan de maatregelen houden. Beeld REUTERS

En ze leken het zo goed te doen….

‘Dat valt de Duitsers ook wel zwaar hoor, die teleurstelling. Terwijl ze de hele tijd door zowel experts en politici werden gewaarschuwd om er niet vanuit te gaan dat Duitsland het beter doet dan de rest… Dat het land ook geluk heeft gehad, en op zijn hoede moest blijven voor het virus. Maar mensen zijn toch gaan geloven dat Duitsland uitzonderlijk is, en dan valt het nu een beetje tegen dat ze, net als de rest van Europa, in een lockdown terecht zijn gekomen.’

Hoe kan het dat de cijfers zo snel omhoog zijn gegaan?

‘Het blijft raden, maar de gedachte is toch dat mensen zich niet allemaal aan de regels hebben gehouden. Een feestje, een familiebijeenkomst, iets te gemakkelijk zijn in de cafés… Vergeleken met de rest van Europa zijn de cijfers nog redelijk: in totaal zijn er 10.530 doden gevallen, en zijn er 545.027 mensen besmet geraakt met het virus – en dat met een bevolking van 83 miljoen inwoners. Door nu toch met een lockdown te komen, handelt Duitsland dus sneller dan andere landen, en de regering hoopt daarmee extra leed te voorkomen.’

Geen ontkomen aan. Cafépersoneel stapelt stoelen en tafels op in München voordat de lockdown ingaat. Beeld EPA

In heel Europa zie je protesten tegen de maatregelen, is dat ook zo in Duitsland?

‘Jazeker, ook hier wordt gemord, en je ziet dat de beweging die zich tegen de maatregelen keert, steeds breder wordt. Het gevoel van nationale eenheid wat we in het voorjaar hadden, is nu wel weg. Ook het parlement roert zich: de Groenen vinden bijvoorbeeld dat de regering teveel besluiten neemt zonder het parlement te raadplegen. Wat ook interessant is: ondernemers en burgers zijn al een aantal keer naar de rechter gestapt om maatregelen aan te vechten, en zij zijn al vaker door de rechter in het gelijk gesteld. De vraag is welke rol de rechterlijke macht de komende tijd zal gaan spelen.’