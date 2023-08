Het uur U van Pieter Omtzigt: hoe voorkomt hij dat hij in een politiek wespennest terechtkomt?

Pieter Omtzigt houdt de Nederlandse politiek in zijn greep. Doet hij mee aan de komende verkiezingen of niet? Profiel van een man die al veel stormen doorstond, maar nu voor de belangrijkste beslissing uit zijn politieke leven staat. ‘Pieter zal zich oprecht afvragen of hij alle verwachtingen kan waarmaken.’

Pieter Omtzigt hield er in zijn jonge jaren van om lange zeiltochten te maken – een van de hobby’s waar hij amper nog tijd voor heeft sinds hij zich twee decennia geleden in de Nederlandse politiek stortte. Misschien heeft hij bij de overpeinzingen over zijn toekomst nog weleens teruggedacht aan zijn zeiltochten op de onvoorspelbare Friese wateren.

De parallellen met zijn grillige politieke loopbaan liggen voor de hand. Jarenlang voer hij tegen de stroom in. In het pragmatische Rutte-tijdperk viel hij op als de onbuigzame buitenstaander die immuun bleef voor de charmes van de premier. Meermaals dreigde zijn loopbaan te stranden.

Over de auteur

Frank Hendrickx is politiek verslaggever voor de Volkskrant. In 2022 kreeg hij de journalistieke prijs de Tegel voor zijn onthullingen over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en co. Hendrickx was eerder correspondent in de VS en Rusland.

Nu is alles anders; het is springtij. Al zijn rivalen zijn verdwenen, afgedankt of kondigden gedesillusioneerd hun vertrek aan. Hij heeft iedereen overleefd. Zijn reputatie als de politicus die tegen de verdrukking in opkwam voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal is bij een groot deel van de bevolking onomstreden. De route naar politiek succes lijkt plotseling open te liggen.

De recente peiling van I&O deed bij andere campagneteams alarmbellen afgaan. Omtzigt zou goed zijn voor 46 zetels als hij een eigen partij begint. Dat cijfer kan overdreven zijn, maar voor iedereen is duidelijk dat hij is uitgegroeid tot een van de meest vertrouwde politici van Nederland, alleen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb scoort nog hoger.

Afwachten

Andere partijen kunnen nu alleen maar afwachten hoe zijn beslissing uitvalt. Als hij meedoet aan de verkiezingen verandert het speelveld, als hij niet meedoet ook. Veel behoefte om daarop vooruit te lopen, is er niet, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

Ex-VVD-minister Henk Kamp moest eerder deze maand al ervaren dat het niet zonder risico is om zich te mengen in Omtzigts afwegingen. Bij WNL prees Kamp zijn provinciegenoot aan als een kundig en vasthoudend Kamerlid en vergeleek hij zijn impact met die van Pim Fortuyn in 2002. Tegelijkertijd betwijfelde het VVD-erelid of Omtzigt in staat is om een eigen beweging op te zetten. ‘Hij moet een partij gaan leiden, maar kreeg al een burn-out van zijn werk in de fractie. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij er aan begint.’

Kamps kritiek riep onmiddellijk verontwaardiging op. Partijleider Dilan Yesilgöz distantieerde zich van haar partijgenoot. ‘Deze woorden hadden wat mij betreft niet gehoeven. Laat mensen in rust hun eigen beslissingen nemen.’

Alexander Pechtold had daar geen boodschap aan en viel Kamp bij. ‘Politiek is niet alleen vertellen waar de problemen zitten en de schuldigen zoeken uit het verleden, het is ook verantwoordelijkheid nemen’, oordeelde de ex-D66-leider over Omtzigt.

De kritiek kan deels voortkomen uit de electorale angst, maar ook mensen die sympathie voor hem koesteren vragen zich af of het bewierookte Kamerlid de gok moet wagen. Hij staat bekend om zijn degelijkheid en om zijn goed onderbouwde aanpak. Gaat hij zijn zwaarbevochten reputatie op het spel zetten door in ijltempo een partij op te zetten, met alle risico’s van dien?

‘Ik heb met hem te doen’, zegt een bekende van Omtzigt, die vanwege zijn positie alleen op basis van anonimiteit wil spreken. ‘De peilingen zijn een soort vloek. Pieter moet daardoor bijna wel mee doen, maar wat gaat hij zich allemaal op de hals halen met zo’n nieuwe partij?’

Verleden

De weg naar politieke lieveling van het grote publiek was lang en ongebruikelijk. Omtzigt groeide op in Borne in Overijssel. Zijn ouders behoorden allebei tot de derde orde van de karmelieten, een katholieke kloosterorde.

Omtzigts vader, die in 2019 overleed, was eerst directeur van een voormalig klooster en later namens het bisdom betrokken bij het katholiek onderwijs in Twente. Hij was ook voorzitter van de CDA-afdeling Borne.

Zoon Pieter leek eerder voorbestemd voor een academische carrière. Als gymnasiast bleek hij een wiskundeknobbel te hebben en meteen na zijn eindexamen ging hij economie en wiskunde studeren in de Engelse stad Exeter, waar hij tot 1996 bleef. Daarna promoveerde hij in de econometrie aan de Universiteit van Florence.

In 2003 kwam hij op plek 51 van de CDA-lijst terecht, maar diepe wortels binnen de partij had hij door zijn jarenlange verblijf in het buitenland niet. In zijn jonge jaren was hij even actief geweest bij de jongerenafdeling van het CNV en gaf hij weleens advies over pensioenen aan de CDA-fractie. Na onder meer een ontmoeting met Jan Peter Balkenende in 2002 werd hij enigszins tot zijn eigen verbazing voorgedragen als CDA-Kamerlid.

Heel veel veranderd is hij de afgelopen twintig jaar niet. Omtzigt wist vrijwel meteen de CDA-top tegen zich in het harnas te jagen door de riante pensioenvoorziening van partijcoryfee en Nederlandsche Bankpresident Nout Wellink ter discussie te stellen. Dat was niemand eerder opgevallen, totdat zeker Kamerlid in de kleine lettertjes van de bijlagen dook.

Het zou een constante blijken. Van de verkwistende subsidies voor elektrische auto’s tot corruptiezaken in Europa: Omtzigt beet zich als geen ander vast in taaie dossiers, ook als zijn partij er niet blij mee was.

Mark Rutte (VVD) en Pieter Omtzigt in 2021 bij de installatie van de Tweede Kamer. Omtzigt kreeg 342 duizend voorkeurstemmen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Verversen

Een keerpunt kwam in 2012. Het CDA wilde ‘verversen’ en ruimde geen plaats meer in voor Omtzigt. Het kritische Kamerlid vocht terug en wist met steun van CDA-leden alsnog een plek te verkrijgen op de lijst. Dankzij 37 duizend voorkeurstemmen kwam hij daarna op eigen kracht in de Kamer.

Omtzigt kon dankzij de steun van de kiezers losser van zijn eigen partij opereren. Dat maakte hem zichtbaarder en populairder, maar tegelijkertijd namen de fricties toe. In de ogen van meer gouvernementele krachten sloeg hij door in zijn kritische vragen en wakkerde hij met zijn voortdurende roep om meer stukken en tijdlijnen juist het wantrouwen in de overheid aan.

Zo bleef hij tot frustratie van het kabinet doorvragen over de gebeurtenissen rond het neerhalen van de MH17, waardoor de indruk ontstond dat er schimmige zaken doelbewust werden achtergehouden. Het Kamerlid beet zich ook een tijd vast in de zaak-Demmink, hoewel beschuldigingen over kindermisbruik door hoge ambtenaren al talloze malen waren weerlegd.

Hij voelde zich in zijn werk vaak tegengewerkt, maar volgens anderen zag hij spoken. Een ambtenaar vertelde eerder aan de Volkskrant dat Omtzigt hem een uitbrander gaf, omdat antwoorden op zijn Kamervragen pas laat beschikbaar kwamen. Het CDA-Kamerlid meende dat het ministerie bewust traineerde. De ambtenaar was verbouwereerd: de antwoorden kwamen laat, maar niemand had de bedoeling gehad om daarmee Omtzigt te dwarsbomen.

Veel van zijn bewonderaars zullen niet meer onder de indruk zijn van dergelijke tegenwerpingen. Advocaat Rachel Imamkhan, die namens stichting PrisonLAW gedetineerden in het buitenland bijstaat, zag bijvoorbeeld van dichtbij hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken Omtzigt buiten spel probeerde te zetten toen die zich in 2015 ging bemoeien met de zaak van de onterecht in Spanje vastzittende Romano van der Dussen. Het Kamerlid zette het ministerie onder druk om meer te doen voor de vrijlating van Van der Dussen.

‘Wat ik mooi vond, is dat Omtzigt opstond voor iemand die aan het wegrotten was in een Spaanse cel, iemand naar wie niemand meer omkeek’, zegt Imamkhan. ‘Hij zette alles op scherp. Op verzoek van Romano vroeg hij stukken op, zocht contact met de Spaanse autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raakte daardoor helemaal in paniek. De ambtenaren leken vooral bezig met het uit de wind houden van de minister. Voor een gewone man als Romano was minder aandacht. Het zal heel veel moeite kosten om die cultuur te doorbreken.’

In de jaren die volgden leek Omtzigt niet zozeer uitgeput te raken door zijn ellenlange werkdagen, als wel door de voortdurende CDA-partij-intriges en de fricties met de coalitiepartijen van Rutte III. Het Kamerlid kwam ziek thuis te zitten nadat hij na het vertrek van Hugo de Jonge door zijn eigen partij werd gepasseerd voor het partijleiderschap, hoewel hij bij de interne verkiezingen tweede was geworden met 49,3 procent van de stemmen..

De door het Kamerlid ervaren tegenwerking bij de toeslagenaffaire werd kort daarna bevestigd door uitgelekte verslagen van de ministerraad. Zijn eigen CDA-minister Wopke Hoekstra sprak daarin over het ‘sensibiliseren’ van Omtzigt.

Het CDA kiest op 15 juli 2020 Hugo de Jonge tot lijsttrekker, met nipt meer stemmen dan voor Pieter Omtzigt (die te zien is op de achtergrond). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Schatplichtig

In het ideale scenario kan hij met het opzetten van een eigen partij een trouwe schare medestanders om zich heen verzamelen, iets wat Omtzigt nog nooit in zijn politieke loopbaan heeft gehad. Zijn leiderschap zal onbetwist zijn. Iedereen die op de lijst komt te staan, is schatplichtig aan hem.

De risico’s zullen voor Omtzigt ook duidelijk zijn: hij kan opnieuw in een wespennest terechtkomen. Het samenstellen van een lijst met goede kandidaten is een helse klus. Hij heeft al ervaren hoe moeilijk het is om mensen in te schatten. In de coronacrisis zette hij zich volop in voor het non-profit initiatief van Sywert van Lienden, maar die bleek dubbelspel te spelen en heimelijk miljoenen te verdienen aan zijn pogingen om de ‘helden in de zorg’ van mondkapjes te voorzien.

In het strafdossier van het OM, dat onderzoek doet naar de zaak, zitten ook de geluidsopnamen en transcripten van gesprekken tussen Omtzigt en Van Lienden. Daaruit blijkt hoezeer het Kamerlid zich op het verkeerde been liet zetten. Zo suggereerde Van Lienden dat Omtzigt stukken over hem had gelekt naar de Volkskrant en dat de krant dat had bevestigd. Een leugen – Omtzigt deelde geen stukken en de Volkskrant sprak daar dus ook nooit over met Van Lienden – maar het Kamerlid begon hoorbaar aan zichzelf te twijfelen: ‘Staat me niet bij. Maar ik zal even kijken wat ze daarmee bedoelen.’

Omtzigt liet zich in het heimelijk opgenomen gesprek ook overtuigen dat hij door Van Lienden al eerder dan de rest van Nederland was geïnformeerd over diens heimelijke commerciële belangen. ‘Een verspreking’, verklaarde het Kamerlid later via een woordvoerder aan de Volkskrant. ‘Als Pieter eerder had geweten dat Sywert en zijn kompanen persoonlijk winst maakten, had hij dit zeker aangekaart bij het CDA, omdat hij wist dat Sywert een mogelijke kandidaat was voor de CDA-lijst.’

Het is niet uitgesloten dat Omtzigt ooit nog moet getuigen in de civiele en strafrechtelijke procedures die nog lopen rond de mondkapjesaffaire, maar de ervaringen met Van Lienden zullen hem er bovenal van hebben doordrongen hoe belangrijk het is om potentiële medestanders goed te screenen. Is daar nog tijd voor? Als het fout gaat, zal Omtzigt vooral druk zijn met het blussen van binnenbrandjes.

‘Pieter zal zich oprecht afvragen of hij alle verwachtingen kan waarmaken’, zegt Frank van den Heuvel, een CDA’er die door de jaren heen geregeld contact met hem had. ‘Hij moet laten zien of hij naast een goed Kamerlid ook een goed partijleider is. Dat vraagt ook andere kwaliteiten, naast inhoud, scherpte en vasthoudendheid; namelijk durven delegeren en kunnen relativeren.’

Dat laatste lijkt niet zijn sterkste kant. ‘Ik kan er niet tegen als er iets gebeurt wat niet klopt’, schreef Omtzigt zelf in zijn boek Een nieuw sociaal contract. Dat leidt soms tot perfectionistische trekken, zeggen critici. ‘Hij vindt altijd weer een nieuw probleem’, mopperde een CDA’er ooit.

Dat hij in het verleden uit zijn slof kon schieten als er in zijn ogen iets niet goed ging, is ook bekend. Een jaar geleden kwam daar nog een voorbeeld van naar buiten, toen Omtzigt ontevreden was over een optreden bij talkshow HLF8 en daarna een redacteur van dat programma de oren zou hebben gewassen. Hij bood er volgens SBS later zijn excuses voor aan. Het Kamerlid zelf heeft zich nooit uitgelaten over het voorval. Zijn huidige woordvoerder kan bij navraag niets zeggen over de gebeurtenissen, omdat ze er zelf niet bij was.

Eenpitter

Oudgedienden als Kamp en Pechtold mogen twijfelen over Omtzigts kwaliteiten als partijleider, zeker is dat de econometrist al vaker in zijn politieke loopbaan is onderschat. Dat gebeurde ook in 2021 weer na zijn vertrek bij het CDA. De CDA-historicus Pieter Gerrit Kroeger voorspelde dat hij zou vastlopen als ‘éénpitter in de Kamer’. ‘Hij wordt een Liane den Haan, een soort Sylvana uit Twente’, aldus Kroeger bij BNR Radio, verwijzend naar de afgesplitste voorvrouw van 50Plus en Sylvana Simons, van de eenmansfractie Bij1.

Het is anders gelopen. Omtzigt bleek effectief te kunnen samenwerken met andere fracties in de Tweede Kamer en wist zo met tal van nieuwe initiatieven te komen. Andere partijen wilden hem ook graag betrekken bij hun voorstellen, omdat ze dan meer kans maakten op aandacht van media en publiek.

Niet Omtzigt ging onderuit, maar het CDA. ‘De partij heeft mij verlaten’, zei hij al kort na zijn vertrek.

Het Kamerlid zal zijn politieke overlevingsdrift en ervaring volop nodig hebben als hij zich gaat mengen in de verkiezingen. De val van het kabinet-Rutte IV heeft ook hem overvallen. In juni gaf hij nog een toespraak in Leeuwarden waarin hij aangaf ‘stap voor stap’ te willen werken aan zijn standpunten en beweging. ‘Dat gaat even duren. We willen het grondig aanpakken. Daar vraag ik begrip voor.’

Die tijd heeft hij nu niet meer, maar de lezingen die hij tot dusver gaf, tonen ook al aan hoe zeer hij overtuigd is van het belang van zijn programma voor een betere bestuurscultuur. Volgens Omtzigt heeft er onder de pragmatische Rutte ‘een erosie van instituten’ plaatsgevonden, een van de redenen waarom het toeslagenschandaal jarenlang kon voortwoekeren. Omtzigt wil de rechtsstaat opnieuw ‘kalibreren’. ‘We moeten instituten herbouwen door checks-and-balances te herstellen.’

In al zijn lezingen grijpt Omtzigt terug op zijn boek, dat inmiddels een tiende druk heeft en een van de meest succesvolle politieke werken van de afgelopen jaren is. Het Kamerlid heeft daarin zijn plannen voor een beter bestuur al in grote lijnen uitgewerkt. Een nieuw kiesstelsel waarin de helft van de Kamerleden via een districtenstelsel wordt gekozen, moet zorgen voor een nauwere band tussen parlementariër en kiezer. Een Constitutioneel Hof moet burgers meer bescherming bieden tegen wetten die in strijd zijn met hun grondrechten. Inspecties moeten onafhankelijker worden. Kabinetten moeten weer controleerbaar worden, de tegenmacht van de Kamer dient vergroot te worden en het wetgevingsproces moet zorgvuldiger.

Pieter Omtzigt bij de Algemene Beschouwingen in 2021. Op de achtergrond de ministers De Jonge, Hoekstra en Rutte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Thorbecke

Omtzigt lijkt zelf al in te schatten dat hij moet delegeren om die plannen uitgevoerd te krijgen. Toen hij zich in 2020 kandidaat stelde als lijsttrekker van het CDA was zijn inzet nog om uiteindelijk premier te worden. Inmiddels heeft hij intern aangegeven die ambitie niet meer te hebben. Omtzigt is de man van de ideeën, maar dat betekent niet dat hij ze per se ook als bestuurder moet implementeren.

In zijn Thorbecke-lezing in april in Zwolle verwees Omzigt naar de politieke omwenteling in 1848 en hij zwaaide daarbij opmerkelijk veel lof toe aan Dirk Donker Curtius, de minister die destijds de grotendeels door Thorbecke uitgedachte nieuwe grondwet door de Eerste en Tweede Kamer wist te loodsen. Omtzigt: ‘Naast Thorbecke dient Donker Curtius zeker beschouwd te worden als Founding Father van de grondwet.’

Thorbecke wordt in de door Omtzigt gelezen biografie van de historicus Remieg Aerts omschreven als een briljant man, maar tegelijk zag de meer gevestigde orde hem destijds als ‘een onhandelbaar zeeschip’, ‘een gevaarlijke scherpslijper’ en iemand die ‘onophoudelijk gelijk’ wilde krijgen. Over de bestuurlijke kwaliteiten van ‘de studeerkamergeleerde’ Thorbecke bestonden veel twijfels.

Omtzigt zal zichzelf niet met Thorbecke willen meten, maar op de ex-CDA’er worden vergelijkbare kwalificaties geplakt: geniaal, gedegen en hardwerkend, maar ook gelijkhebberig, koppig en moeilijk in de omgang. Nu hij intern heeft aangegeven voorlopig geen ambitie te hebben als premier, is het de vraag of er een Donker Curtius beschikbaar is die in staat is zijn ideeën te implementeren.

November 2021: Pieter Omtzigt gaat langs bij informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De ervaren Omtzigt kent de Haagse valkuilen goed genoeg om te weten dat hij grote risico’s loopt als hij zich met een nieuwe partij in de verkiezingen stort, maar in zijn lezingen en zijn boek laat hij ook doorschemeren hoezeer de Nederlandse politiek in zijn ogen gebaat is bij hervormingen. Hij zal nog met plannen moeten komen op tal van andere belangrijke dossiers, zoals de inkomensverdeling, stikstof en asiel – al zullen die logischerwijs dicht bij de CDA-standpunten liggen – maar alles wijst erop dat de bestuurlijke vernieuwingen voor Omtzigt cruciaal zijn.

‘Pieter is op een missie’, constateerde SP-Kamerlid Renske Leijten in 2021 al in de Volkskrant. ‘Hij heeft Een nieuw sociaal contract toch niet voor niets geschreven?’

Omtzigt zelf trok in zijn toespraak in april een parallel met 1848: ‘Thorbecke loste helemaal niet alle problemen van zijn tijd op, maar hij loste wel één heel belangrijk probleem op. Want hij realiseerde zich dit: als de besluitvormingsstructuur niet klopt, dan kloppen alle besluiten die je daarna neemt óók niet. Veranderingen gaan langzaam. Maar veranderingen gaan helemaal niet lukken als we niet eerst de problemen met onze bestuursstructuur aanpakken.’

Als de inzet werkelijk zo hoog is, zal het voor Omtzigt moeilijk zijn om zich afzijdig te houden bij de komende verkiezingen. Hij heeft de ideeën en veel kiezers lijken bereid om hem het vertrouwen te geven. Voor het eerst sinds 1966 kan een agenda voor bestuurlijke vernieuwing een cruciaal onderdeel worden van de campagne.

Bij de toeslagenaffaire en op andere momenten in zijn politieke loopbaan liet Omtzigt zien dat hij bereid is om politieke risico’s te nemen. De komende dagen zal blijken of hij dat weer wil doen.

Eén ding staat vast: dit is zijn uur U. Niemand weet of zo’n moment nog een keer komt.