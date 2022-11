Het ultieme privilege van de Chinese elite: de mogelijkheid het Chinese zerocovidbeleid te ontwijken

De rijkste inwoners van China reizen met privévliegtuigen, waardoor ze veel reisrestricties ontlopen. Beeld AFP

Natuurlijk, ik wist wel dat superrijken een leven leiden waarvan ik alleen kan dromen, en dat alles een stuk makkelijker gaat als je een paar miljard dollar op je bankrekening hebt staan. Maar toen ik ineens naast zo’n bevoorrecht figuur in de bus zat en een inkijkje kreeg in zijn rijkeluisleven, stond ik toch versteld. Het grootste verschil, concludeerde ik met enige afgunst, zat ’m in de kleine dingen.

Dit overkwam me toen ik twee maanden geleden van vakantie terugkeerde naar China, en bij aankomst weer in hotelquarantaine moest. Slechts tien dagen dit keer, een ‘meevaller’. In de quarantainebus van de luchthaven naar het hotel raakte ik aan de praat met mijn buurman, een jongeman uit een Europees land. Hij bleek al jaren in China te wonen, en onderging alle desinfectiegekte en wittepakkenchaos rond ons met de onverstoorbaarheid van een Chinaveteraan.

Tegelijk bleek hij opvallend onhandig met de lange resem aan gezondheidsapps, waarin iedereen tig keer zijn lichaamstemperatuur, reisgeschiedenis, testresultaten en andere data moet invoeren, hopend dat er op het eind van de quarantaine een groene code uitrolt. Mijn buurman snapte niets van de apps die al drie jaar het leven in China domineren. Ik gaf hem een snelle basiscursus, maar was verbaasd: op welke planeet had hij de afgelopen drie jaar doorgebracht?

Dat bleek: de planeet van mensen met heel veel geld. Mijn buurman werkte als persoonlijk assistent voor een van de gezinsleden van een bekende Chinese miljardairsfamilie. Hij had geen toestemming om met de media te praten, dus moet ik herkenbare details weglaten, maar laat het ik zo zeggen: zijn werkgever is een vaste waarde op lijsten van rijkste mensen ter wereld.

Aan mijn buurman de taak om alle behoeften en wensen van zijn gezinslid in te vullen, liefst nog voor die waren uitgesproken. Als deze familie uit eten ging, dan moest er niet alleen een tafel gereserveerd zijn, maar moest bij aankomst hun lievelingskostje klaarstaan. Als ze op vakantie ineens zin hadden om een zeiltocht te maken, moest er een zeiljacht klaarliggen. Alle zeilboten verhuurd? Aan hem de opdracht een oplossing te zoeken. Mensen met een onbeperkt budget worden niet graag teleurgesteld.

Het was een stressvolle baan, zei mijn buurman. Maar aan de andere kant: als de familie op hun werk of op school zat, kon hij lekker baantjes trekken in het privézwembad. Op vakantie kon hij meegenieten van zeiltochten in paradijselijke oorden. En tijdens drie jaar zerocovidbeleid had hij nauwelijks iets gemerkt van reisrestricties. Als hij met de familie reisde, was dat met hun privévliegtuig of met een escorte. Pas nu hij voor het eerst alleen reisde, moest hij ineens gezondheidsapps invullen.

Natuurlijk, ik wist wel dat de superrijken een ander leven leidden, maar ineens zag ik dat concreet voor me. Het leek me heerlijk. Niet de klaarstaande lievelingskostjes of het zeiljacht, niet het privézwembad of privévliegtuig, maar de onmetelijke luxe om boven het zerocovidbeleid te staan. Geen gezondheidsapps invullen, geen PCR-tests van schoenzolen en tandenborstel ondergaan, geen bijrol spelen in de absurde B-film die het Chinese zerocovidbeleid inmiddels is geworden.

Geen flauw benul hebben van de dagelijkse ellende van reisrestricties, hotelquarantaines, testverplichtingen en groene codes: dat is het ultieme privilege van de Chinese elite. En overigens ook van de Chinese leiders, die over het zerocovidbeleid beslissen en geen haast lijken te hebben met een uitweg zoeken. Mijn buurman wist het al: het was een prima systeem, tot hij er ineens zelf last van had.