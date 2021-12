Het traditioneel vrijgevochten San Francisco haalt de teugels aan, want opiatencrisis leidt tot noodsituatie

Voetgangers lopen langs de tenten en slaapzakken van daklozen in de wijk Tenderloin van San Francisco, waar burgemeester London Breed vrijdag de noodtoestand uitriep. Beeld AP

‘We bevinden ons midden in een crisis en moeten ook zodanig reageren’, aldus burgemeester London Breed op de persconferentie waarmee ze de maatregelen aankondigde. Door de noodsituatie zullen er de komende tijd veel meer agenten de straat opgaan die bovendien meer bevoegdheden hebben drugsdealers en -gebruikers aan te pakken. Breed wil illegaal drugsgebruik het liefst compleet uitbannen. Voor drugsgebruikers zou er volgens haar slechts een keuze moeten gelden: afkicken of arrest.

De inzet van extra politie is een opmerkelijke maatregel, vooral omdat San Francisco al jarenlang bekend staat als de meest progressieve stad van Amerika. Bij stijgende criminaliteitscijfers werd daarom voorheen niet zozeer naar de politie gekeken, maar vooral geld gestoken in sociale programma’s die als doel hadden de bron van die criminaliteit, bijvoorbeeld armoede of drugsverslaving, tegen te gaan.

Maar, zo zei burgemeester Breed, zelf ook lid van de Democratische Partij: ‘We kunnen niet langer hetzelfde blijven doen en andere resultaten verwachten. Wat ik nu voorstel zal, net als de voorstellen die ik in de toekomst zal doen, veel mensen een ongemakkelijk gevoel geven, maar dat maakt mij niets uit.’ Volgens haar zal San Francisco altijd een stad vol compassie blijven waar iedereen een tweede kans verdient, ‘maar we zijn niet langer een stad waar alles is toegestaan’.

Opiatencrisis

De noodtoestand geldt specifiek voor de buurt Tenderloin, een deel van het centrum waar naar schatting achtduizend daklozen wonen van wie het gros worstelt met een serieuze drugsverslaving, hoofdzakelijk opiaten zoals fentanyl. Het overdadig gebruik daarvan is een direct gevolg van de zogenoemde opiatencrisis; een van de meest typische Amerikaanse drama’s uit de recente geschiedenis van de Verenigde Staten.

Dankzij het innovatieve ondernemerschap van een aantal grote farmaciebedrijven en hun agressieve marketingbureaus, een overheid die de geneesmiddelenmarkt compleet dereguleerde en uiteraard een fikse onderklasse met kapotgewerkte ruggen die graag geloofde in een wondermiddel dat alle lichamelijke problemen direct zou oplossen, raakten de afgelopen twintig jaar miljoenen Amerikanen verslaafd aan opiaten.

Volgens het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC kwamen tussen 1999 en 2019 in totaal 247 duizend Amerikanen om door overdoses pijnstillers. Nog eens zo’n zelfde aantal stierf door andere opiaten, zoals heroïne en fentanyl, waartoe ze vaak hun toevlucht namen toen de pillen moeilijker te verkrijgen waren.

Gedurende de coronapandemie nam het overmatig drugsgebruik nog verder toe. In een periode van twaalf maanden stierven naar schatting meer dan 100 duizend Amerikanen door een overdosis medicijnen of drugs; een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Voor de stad San Francisco betekende dat vorig jaar het recordaantal van 711 doden vanwege een overdosis: bijna twee per dag, met fentanyl als de voornaamste boosdoener. ‘Er sterven veel te veel mensen in onze stad’, zei burgemeester Breed over die cijfers. ‘Het is daarom tijd dat we een eind maken de heerschappij van criminelen die onze stad dag in dag uit vernietigen.’