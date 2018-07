Het Thaise voetbalteam zit mogelijk nog maanden vast in de ondergelopen grot, zegt een Belgische duiker die betrokken was bij de hulpoperatie

Duikinstructeur Ben Reymenants (45) droeg bij aan de hulpoperatie in de Thaise grot waar twaalf jongens en hun voetbalcoach al ruim een week vastzitten. De tijd dringt en de reddingsmogelijkheden zijn beperkt. ‘Het ziet er naar uit dat ze moeten overwinteren in de grot.’

Een familielid laat foto's zien van de Thaise voetballertjes die gemaakt zijn tijdens de reddingsoperatie in de grot. Foto AFP

Wat was uw rol in de hulpoperatie?

‘Ik maakte onderdeel uit van een team van vijf grotduikers, die elkaar steeds afwisselden. We hebben lijnen touw aangelegd die naar de grotkamer leiden waar de kinderen vastzitten. Aan die lijnen moeten zuurstofflessen komen te hangen. Zo komt er als het ware een levenslijn voor die jongens. Mijn bedrijf in Phuket is gespecialiseerd in grotduiken, iets waar de Thaise marine weinig ervaring mee heeft. Daarom ben ook ik ingevlogen om te helpen.’

Hoe staat de operatie er voor?

‘Thaise Navy Seals hebben de jongens inmiddels bereikt met voedsel en medische hulp. Het reddingsteam probeert ondertussen met zware pompen het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Het water zakt, maar om de jongens uit de grot te halen, moet het nog 1 of 2 meter lager komen te staan. Over twee dagen worden zware regenbuien en overstromingen verwacht die het hele grotsysteem kunnen afsluiten.’

Wat betekent dit voor de jongens?

‘Het ziet er naar uit dat ze moeten overwinteren in de grot. Want als die eenmaal onderloopt, komt er zware stroming en wordt het water een soort modderstroom. Dan wordt het heel moeilijk om de jongens eruit te halen. Ze zullen dan waarschijnlijk in de grot moeten wachten tot het regenseizoen voorbij is. Dat kan tot vier maanden duren. Het reddingsteam had het idee opgevat om de jongens een spoedcursus duiken te geven, zodat ze zelf de grot uit konden komen. Maar geen van de jongens kan zwemmen, laat staan duiken.’

Hoe ziet de organisatie eruit?

‘Het is gigantisch, een militaire operatie. Er is eten, medische hulp en een grote voorraad helmen, lichten en andere spullen. De families van de jongens worden even verderop opgevangen in een lokaaltje, zodat ze zijn afgeschermd van de media. Er staat inmiddels zelfs een geïmproviseerde tempel, waar mensen bidden.’

Hoe zijn de jongens er aan toe?

‘Ze zijn heel mager geworden en kunnen amper rechtop staan, maar mentaal zijn ze sterk. Om weer op kracht te komen, moeten ze geleidelijk aan weer gaan eten. Maar ook daar kunnen ze niet te lang mee wachten, de regen komt er aan.’