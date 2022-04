Het testbeleid is veranderd. Wat moet ik doen na besmetting en hoe kom ik aan een herstelbewijs?

Een GGD-medewerker voert in de Utrechtse Jaarbeurs een coronatest uit bij een kind. Na een positieve zelftest is een bezoek aan de GGD niet altijd meer nodig. Beeld ANP

Wat verandert er precies aan het testbeleid?

Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest naar een teststraat van de GGD te gaan voor bevestiging. Daarnaast is het bij coronaklachten voldoende om een zelftest af te nemen. Met die ommezwaai in het testbeleid wil minister Kuipers meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf leggen.

Die stap durft de minister te nemen omdat het aantal besmettingen de laatste tijd alsmaar daalt. Het gemiddelde aantal positieve testen per dag lag de afgelopen week op minder dan 13 duizend, het laagste aantal sinds eind 2021. Volgens Kuipers is grootschalig testen daarom ‘niet meer noodzakelijk’.

Verdwijnt de teststraat dan?

Ondanks het veranderde advies zullen de teststraten van de GGD voorlopig niet geheel uit het straatbeeld verdwijnen. Weliswaar zullen meerdere locaties de komende weken de deuren sluiten, toch moeten GGD’s in elke regio nog een aantal teststraten openhouden.

Minister Kuipers zet in op een ‘basiscapaciteit’, wat betekent dat de tijd van massaal testen voorbij is. Wel wil de minister de mogelijkheid houden om ‘snel en flexibel op te kunnen schalen’ als dat bijvoorbeeld door een toename van het aantal besmettingen toch nodig blijkt.

Bovendien moeten in principe voor iedereen de teststraten ‘redelijk bereikbaar’ aldus een woordvoerder van de GGD. ‘De afgelopen weken zien we wel dat de vraag naar testen afneemt, we verwachten dat die lijn doorzet. Ook locaties die openblijven, zullen afschalen. Sommige teststraten kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld later open te gaan of eerder te sluiten.’

Wie kunnen nog naar de GGD voor een test?

In principe iedereen die dat wil, zegt de woordvoerder. ‘Iemand die om wat voor reden dan ook geen zelftest kan gebruiken of liever een PCR-test door een professional laat afnemen, mag nog steeds naar de teststraat komen.’

Daarnaast zijn er uitzonderingsgroepen waarvoor het dringende advies geldt om bij klachten bij de GGD te testen, omdat de PCR-testen betrouwbaarder zijn. Daaronder vallen kwetsbare mensen en mensen die in de buurt van kwetsbaren wonen, bijvoorbeeld in een woongroep. Ook zorgpersoneel wordt geacht een test bij de GGD te doen, omdat zij veel in contact komen met kwetsbaren. Ze hebben ook een negatieve PCR-test nodig om uit quarantaine te kunnen.

Tot slot kunnen mensen die een herstelbewijs nodig hebben, bijvoorbeeld voor een reis naar een land dat daar om vraagt, naar de GGD voor een test. ‘Zolang ze nodig zijn zullen we die mogelijkheid bieden’, zegt een woordvoerder. ‘Mocht iemand positief testen dan krijgt diegene na zo’n elf dagen een herstelbewijs.’

Wat moet je nu doen als je toch besmet raakt?

Mensen met klachten moeten vanaf nu een zelftest afnemen. Als die positief is, gelden dezelfde regels als eerder na een positieve PCR-test. Besmette mensen blijven thuis en isoleren zich zoveel mogelijk van andere huisgenoten, zodat die niet besmet kunnen worden.

Iemand die positief test en klachten heeft, mag weer uit isolatie na minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn geweest. Wel moet het dan minimaal vijf dagen geleden zijn dat de eerste klachten begonnen. Verder blijft het advies om tot tien dagen na een positieve test of het begin van de klachten 1,5 meter afstand te houden.

De isolatieregels blijven voorlopig van kracht omdat de overheid ze effectief acht om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Sommige andere landen kozen er al wel voor om isolatiemaatregelen (deels) af te schaffen. In Spanje hoeven mensen met milde coronaklachten zichzelf bijvoorbeeld niet meer te isoleren.