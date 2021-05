Het terras, sport en cultuur: de nieuwe versoepelingen op een rij

Laatste ronde op het Leidseplein in Amsterdam. Straks is het terras open tot 20u. Beeld ANP

- Sekswerkers kunnen weer aan het werk. Dit was de laatste categorie contactberoepen die nog niet aan de slag mocht.

- De terrassen gaan open van 06:00 tot 20:00 ’s avonds. Maximaal 50 mensen per terras, 1,5 meter afstand, twee mensen per tafel, reservering en checkgesprek.

- Sport: volwassenen kunnen weer buiten in een groep sporten. Maar geen wedstrijden en geen publiek. Ook de binnensportlocaties gaan open: sportscholen, sporthallen en zwembaden. Binnensport mag individueel of in groepjes van twee persoon. Maximaal 30 personen per ruimte, reservering en checkgesprek vooraf. Kleedkamers dicht behalve in zwembaden.

- De culturele instellingen: openluchttheaters, -musea en -monumenten. Maximaal twee personen boven de twaalf jaar, gezinnen mogen met meer. Binnenruimtes waar mensen zelf aan kunstbeoefening doen, zoals muziek- en dansscholen, gaan ook open. Lessen voor hooguit 2 deelnemers en een docent.

- Recreatie buiten: attractieparken, dierentuinen, klimbossen, midgetgolfbanen en speeltuinen. Maximaal 1 gast per 10 vierkante meter. Reserveren, registreren en een checkgesprek vooraf.

De versoepelingen gaan onder voorbehoud volgende week woensdag in. Rutte spreekt van een ‘positief besluit met een veiligheidsklep. Als het anders loopt drukken we volgende week maandag op de pauzeknop.’ Op die dag weegt het kabinet nog eens of de maatregelen echt versoepeld kunnen worden. Rutte: ‘We willen niets liever dan meer ruimte geven, maar we moeten vlak voor de finish geen fouten maken. Het blijft een balanceeract.’

Nederlanders kunnen daarnaast binnenkort weer op vakantie naar het buitenland. Het reisadvies verandert vanaf zaterdag 15 mei, aldus minister De Jonge. Dan komt ook de website wijsopreis.nl online. Daar kunnen mensen opzoeken waar ze veilig naartoe kunnen reizen. Het systeem werkt met kleurcodes, zei De Jonge dinsdagavond. ‘Staat een land op geel, dan kun je op vakantie. Reizigers zullen zich aan de plaatselijke regels moeten houden. Het kan zijn dat je een negatieve test moet laten zien of in quarantaine moet.’

De komende weken moet ook duidelijk worden hoe het in Europa gaat werken met het vaccinatiepaspoort.