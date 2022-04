Het Sywertdebat met Hugo de Jonge is ‘een unicum’, en toch heel vertrouwd

Hugo de Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en zorgminister Conny Helder (VVD) tijdens het debat over de mondkapjesdeal. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De coalitie had vooraf al duidelijk gemaakt wat er van Hugo de Jonge werd verwacht in het debat over zijn rol bij de totstandkoming van de megaorder voor partijgenoot Sywert van Lienden: een beetje nederigheid en een tikkeltje schuldbesef. De Jonge deed het op geheel eigen wijze. Hij bepaalde zelf ‘de kern van het debat’, namelijk: ‘had ik graag de Kamer eerder willen informeren?’, reageerde vervolgens op zijn eigen vraag – ‘het antwoord is ja’ – en bood tenslotte ‘oprechte excuses’ aan.

Waarom? De Jonge: ‘Ik heb onbedoeld de indruk gegeven dat ik op geen enkele manier betrokken ben geweest bij de contacten met Sywert van Lienden. Ik had moeten vermelden dat ik contacten óver van Lienden heb gehad met ambtenaren. Ik had completer moeten zijn. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.’

Op dat moment had de Kamer zich al uren gebogen over de uitzonderlijkheid van het debat. Er werd gesproken over ‘een staatsrechtelijk unicum’, misschien was het hele debat wel ‘ongewenst’ en in elk geval moest zoiets in de toekomst nooit meer voorkomen. Een minister behoort zich niet niet te bemoeien met een zaak die zich afspeelde in een vorige regeerperiode tijdens een ander ministerschap. Hugo de Jonge is niet meer minister van Volksgezondheid, maar minister voor Volkshuisvesting.

Een compleet verhaal

De minister die nu verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de Sywertdeal, nieuwkomer Conny Helder (VVD, Medische Zorg) maakte meteen maar duidelijk dat het debat niet haar idee was. In haar ogen was het ook onverstandig dat er woensdag plotseling whatsappberichten van De Jonge waren vrijgegeven. Ze had liever gewacht op de uitkomsten van het al maanden voortslepende onderzoek van het accountantskantoor Deloitte naar de affaire. Dat was tenslotte ook steeds haar argument geweest om verzoeken van de Kamer naar meer informatie af te wijzen. ‘Ik wil een compleet verhaal hebben.’

De Kamer reageerde verbolgen op de ontboezemingen van Helder. Als het parlement erom vraagt, komt er geen informatie. Als De Jonge het wil, gebeurt het wel. Overvallen door de kritiek bood Helder haar excuses aan, erkende dat het gebeuren ‘geen schoonheidsprijs verdiende’ en gaf vervolgens de ruimte aan de man om wie het allemaal draaide: ex-minister van VWS, Hugo de Jonge.

Het debat dat volgde mocht staatsrechtelijk een unicum zijn, het voelde toch ook weer vertrouwd. Opnieuw draaide het om de informatievoorziening aan de Kamer en opnieuw moest iedereen concluderen dat het gebeuren ‘het aanzien van de politiek’ schaadde en dat het allemaal ‘niet fraai’ was.

De Jonge bood dan wel zijn excuses aan, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat het hele debat eigenlijk draaide om ‘misverstanden’. Hij had de Kamer ‘completer’ kunnen informeren toen er vorig jaar vragen werden gesteld. ‘Het was feitelijk echt wel correct, maar ik had vollediger moeten zijn.’

De Jonge ‘was dealmaker’

De oppositie keek daarvan op. De Jonge had toch gezegd dat hij niet betrokken was geweest bij de deal van 100,8 miljoen euro met Sywert van Lienden, terwijl uit de vrijgekomen whatsapp-berichten ‘bewijzen van het tegendeel zich opstapelen’, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Het was toch juist de VWS-minister die een topambtenaar aanzette om te praten met Van Lienden en een samenwerking tot stand te brengen, meende ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ze bestempelde De Jonge als ‘de dealmaker’.

‘Zonder het intensieve duwen van de minister was die deal er toch helemaal niet gekomen?’ vroeg ook SP-Kamerlid Maarten Hijink zich verwonderd af. ‘Van Lienden was eerder juist afgewezen door het LCH (de inkooporganisatie van VWS, red.)’

De Jonge wilde zover niet gaan. Deloitte moest maar vaststellen wat de invloed van zijn interventie was geweest. ‘Ik weet niet of ik doorslaggevend was bij de deal; lijkt mij vergezocht met die paar berichtjes van mij.’

De Jonge wilde er verder zeker ‘geen semantische discussie’ van maken, maar weigerde betrokkenheid bij de deal te erkennen, ondanks aandringen van de oppositie. ‘Ik was niet betrokken bij de deal, maar ik heb wel betrokkenheid gehad.’ Hij legde contacten, maar onderhandelde niet en tekende niet voor de deal. De Partij voor de Dieren sprak van ‘een klassieke Rutte-verdediging’.

Waarom De Jonge niet eerder openheid van zaken had gegeven, wist de CDA’er niet meer. Hij had eigenlijk nooit meer aan de zaak gedacht, hoewel er toch meerdere malen Kamervragen waren gesteld en er WOB-verzoeken door journalisten werden ingediend naar zijn correspondentie over de Sywert-deal. Pas na de recente publicatie van de Volkskrant over zijn bemoeienissen was ‘een belletje gaan rinkelen’.

Gekrenkt door suggestie

Voor een groot deel van de oppositie was het niet overtuigend genoeg – en de onvermijdelijke motie van wantrouwen kwam er – ‘met pijn in het hart’ ook gesteund door PvdA en GroenLinks. De Jonge behield de steun van de coalitie, de regeringspartijen straalden het hele debat uit dat de CDA’er zich niet al te veel zorgen hoefde te maken.

Het gaf De Jonge de kans om duidelijk te maken hoezeer hij gekrenkt is de afgelopen week, vooral door de suggestie dat er sprake was van een deal van CDA’ers. ‘Partijlidmaatschap was totaal irrelevant. Het gemak waarmee mijn intenties in twijfel zijn getrokken, heeft mij diep geraakt.’

Jesse Klaver toonde weinig medelijden: ‘Fouten maken mag, maar geef het toe.’