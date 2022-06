Het stikstofplan uitvoeren is aan de provincies, maar wat als zij dwarsliggen?

Oktober 2019: boze boeren forceren de deur van het provinciehuis in Groningen met een tractor tijdens een protestactie tegen voorgestelde stikstofmaatregelen. Beeld ANP

De provincies spelen een grote rol bij de aanpak van de stikstofcrisis. Waarom?

Het kabinet presenteerde een plan waarin elke provincie stikstofreductiedoelen krijgt opgelegd voor de komende acht jaar, inclusief een kaart met reductiepercentages per gebied. Het is aan de provinciebesturen om te bepalen wat de beste manier is om die doelen te behalen. Zij kennen de specifieke omstandigheden per gebied het beste, is het idee.

Een groot deel van de stikstofuitstoot wordt veroorzaakt door de veehouderij. De provincies moeten onder meer bedenken welke veehouders ze willen uitkopen en welke flink moeten verduurzamen, en hoe ze de boeren zover krijgen. Over een jaar moeten de provincies hun voorstellen presenteren aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). De provinciale plannen mogen afwijken van die van de minister, zolang ze de stikstofuitstoot in totaal maar voldoende terugbrengen.

Zijn de provincies enthousiast over het plan van de minister?

De eerste reacties zijn zelfs in de mildste gevallen kritisch. Zo reageert Utrecht niet onwelwillend, maar protesteert het provinciebestuur tegen de scherpe reductiedoelstelling rond de Utrechtse Heuvelrug, omdat dit geen Natura2000-gebied is. Noord-Brabant benadrukt dat het zeer lastig gaat worden en wil geld zien van het Rijk. Maar ‘we moeten die doelen halen’, zei gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) tegen Omroep Brabant.

Andere provincies reageerden onverzoenlijker. Het Friese provinciebestuur legt de plannen uit Den Haag, waarover het ‘onaangenaam verrast’ is, naast zich neer. Het wil vasthouden aan de eigen stikstofaanpak. Dat dit leidt tot minder reductie dan het kabinet wil, is dan maar zo, aldus de Friezen.

Overijssel noemt de kabinetsplannen ‘in de voorgestelde vorm onhaalbaar’. Het reduceren van de stikstofuitstoot met 95 procent in en vlak bij Natura2000-gebieden leidt tot het verdwijnen van zoveel boerenbedrijven dat het ten koste gaat van de leefbaarheid op het platteland, vreest gedeputeerde Gert Harm Ten Bolscher (SGP). ‘Daar spelen agrariërs een grote rol in, met werkgelegenheid, evenementen zoals corso’s en noem maar op. Dat dreig je kwijt te raken.’

Gelderland vreest een dergelijk scenario in de Gelderse Vallei en op en rond de Veluwe. De provincie kan zich niet vinden in de genoemde reductiepercentages voor die regio's. Gelderland werkt aan een eigen plan, dat is doorgerekend door de Wageningen Universiteit. Volgens CDA-gedeputeerde Peter Drenth zal dat leiden tot 7,5 kiloton minder stikstofuitstoot, de grootste bijdrage van alle provincies. Daarmee haalt Gelderland volgens Drenth de stikstofdoelen ‘zonder het landelijk gebied leeg te trekken’. Hij verwacht dat de minister dit plan afdoende zal vinden.

Gedeputeerde Ten Bolscher van Overijssel hekelt de top-down-aanpak van het kabinet. De provincie is volgens hem al bijna twee jaar bezig met het uitwerken van een eigen stikstofplan in samenspraak met ondernemers, natuurbeheerders en waterschappen. ‘Die plannen werden concreet. Daar heeft de minister met deze van bovenaf opgelegde doelstellingen een forse streep door gezet.’ Volgens hem zijn daardoor welwillende boeren nu afgehaakt.

Hij denkt dat het in samenspraak met boeren mogelijk is de stikstofuitstoot voldoende terug te dringen. ‘De meeste willen het goede doen voor de omgeving, ze zijn ermee verknocht. We hebben meermaals gehoord: als we met de helft van de veestapel een goed inkomen kunnen verdienen, kom maar op met dat perspectief.’ Maar hoe boeren met een lagere productie toch rendabel kunnen blijven, wordt volgens hem niet concreet genoeg gemaakt in de kabinetsplannen. Een veelgehoorde klacht.

Hebben de provincies een punt?

De Nederlandse landbouw zal er in de toekomst ‘fundamenteel anders uit moeten zien dan nu’, schreef landbouwminister Henk Staghouwer op de dag waarop het kabinet zijn stikstofplannen presenteerde. Zo moeten boeren aan kringlooplandbouw gaan doen, waarbij reststromen worden gebruikt voor veevoer en mest wordt hergebruikt op het boerenland. Ook moeten boeren gaan verdienen aan taken als landschapsonderhoud en natuurbeheer.

Maar hoe dit concreet vorm krijgt en op welke subsidies boeren kunnen rekenen, is nog altijd vaag, zegt Hens Runhaar, universitair hoofddocent milieubestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Daardoor durven veehouders die daarvoor open staan nog niet te beginnen met omschakelen.

Boerenprotesten voor het provinciehuis in Groningen, oktober 2019. Beeld ANP

‘Je kunt niet zomaar een miljoen investeren als je niet weet waar je aan toe bent’, zegt de Gelderse gedeputeerde Drenth. ‘Boeren hebben zekerheid nodig over een periode die langer is dan vijf of zes jaar, zij investeren per generatie.’

Drenth wil ook meer duidelijkheid over de middelen die de provincies van het Rijk kunnen verwachten. Hij vindt dat het kabinet nu al te traag met geld over de brug komt. Het Gelderse potje om veehouders uit te kopen is volgens hem leeg. Daardoor moet hij nu nee verkopen aan boeren die uit zichzelf aankloppen.

Ook als het kabinet wel helder weet te schetsen wat het perspectief is voor boeren die hun veestapel verkleinen, dan nog verwacht milieubestuurskundige Runhaar dat enige mate van dwang nodig is om de landbouwsector te laten omschakelen. ‘Provincies werken vooralsnog puur op basis van vrijwilligheid. Op die manier los je niet alle problemen op. Zonder politieke moed zie ik in de provincies weinig gebeuren.’

Wat kan het Rijk doen als provincies écht dwarsliggen?

Dan neemt minister Van der Wal naar eigen zeggen de regie over, al denkt ze niet dat dit nodig zal zijn. Aan de andere kant: het is afwachten wat er gebeurt na de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023. Als partijen die tegen de stikstofplannen zijn verkiezingswinst boeken en in provinciebesturen terechtkomen, dan kunnen provincies nog sterker dwars gaan liggen dan nu.

Mocht de minister de regie overnemen, dan zou dat een ongekende maatregel zijn, zegt Runhaar. In dat geval verwacht hij op grote schaal gedwongen onteigeningen. ‘Dat zou enorm zonde zijn.’ Runhaar denkt wel dat Van der Wal serieus is over eventueel ingrijpen. ‘Als de provincies niet met een goed plan komen, dan moet ze wel.’ Dat Nederland niet aan Europese stikstofafspraken voldoet, leidt er immers toe dat rechters aan de lopende band vergunningen vernietigen voor allerlei nieuwe economische activiteiten en bouwprojecten.

Het gaat ook niet alleen over stikstof, benadrukt Runhaar: Nederland voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit, heeft de verplichting om de soortenrijkdom te beschermen en moet de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Allemaal dossiers waarin landbouw een grote rol speelt. ‘Er staat zoveel op het spel.’