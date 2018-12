Het stel dat onterecht is opgepakt voor de dronechaos op Gatwick kan flinke schadevergoeding eisen

‘Zijn dit de eikels die Kerst hebben verpest?’, kopte de Britse Mail on Sunday afgelopen weekeinde op de voorpagina bij een foto van een man en een vrouw die door de politie waren opgepakt wegens het veroorzaken met drones van een chaos op de Londense luchthaven Gatwick. Nu blijkt dat de twee niets met de kwestie te maken hebben, kan dat wel eens een dure kop worden.

Tegenover The Guardian suggereerde Mark Stephens, een advocaat die gespecialiseerd is in smaadzaken, dat het stel mogelijk zelfs 100 duizend euro aan smartegeld zou kunnen eisen van media die hun namen naar buiten hebben gebracht.

De twee, Paul Gait en Elaine Kirk, werden vrijdag opgepakt op de verdenking dat zij de drones hadden bestuurd die vorige week bijna twee dagen lang alle vliegverkeer platlegde op Gatwick, de een-na-grootste luchthaven van Groot-Brittannië. Honderden vluchten werden geannuleerd, met als gevolg dat bijna 140 duizend passagiers midden in de kerstdrukte vast kwamen te zitten op het vliegveld.

Op de televisie noemde presentator Piers Morgan van de ochtendshow Good Morning Britain de twee ‘clowns’ en ‘terroristen’. Ook andere media noemden het echtpaar bij naam en toenaam. Maar de politie liet hen zondag gaan, nadat vast was komen te staan dat ze niets met de chaos te maken hadden.

De twee klaagden achteraf dat ze zich ‘aangerand’ voelden door de manier waarop ze door de pers behandeld waren. Morgan bood daarop zijn verontschuldigingen aan, maar het is de vraag of de kous daarmee af is. Volgens Stephens hebben de twee een goede kans op een flinke schadevergoeding als ze een aanklacht indienen.

De Britse media, vooral de tabloids, liggen al langer onder vuur wegens het schenden van de privacy van verdachten die later volstrekt on schuldig blijken. Eerder dit jaar werd de BBC veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Cliff Richard, nadat de omroep had gemeld dat er een onderzoek tegen de zanger liep wegens seksueel misbruik. Maar daar kwam niets uit.

Vooralsnog heeft de politie geen idee wie er achter de drone-operatie zit. Wel wordt een kapotte drone onderzocht, die bij het hek rond het vliegveld werd gevonden . Gatwick heeft een beloning van 50 duizend pond uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader.

De Britse minister van Veiligheid Ben Wallace verzekerde dat de autoriteiten nu wel voorbereid zijn op mogelijke incidenten met drones bij vliegvelden. Volgens hem hebben de autoriteiten nu de beschikking over apparatuur waarmee drones kunnen worden uitgeschakeld, maar hij zei er niet bij om welke technologie het gaat.