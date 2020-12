Het station van vroeger is niet meer

Zoals in de 19de eeuw worden stations niet meer gebouwd. Evengoed wordt hard gewerkt aan hun eerherstel als pleisterplaats voor de reiziger.

Als ‘triomfbogen van het vervoer’: zo zagen de treinstations eruit, in de omschrijving van kunsthistoricus Wilfred van Leeuwen, toen de trein nog een modern vervoermiddel was. Grote, gietijzeren overkappingen waarmee het vernuft van de ingenieurs werd getoond. Monumentale poortgebouwen aan de randen van uitdijende steden met imposante vertrekhallen en uitbundig gedecoreerde wachtruimtes die het reizen cachet gaven.

In de stations van de 19de eeuw werd ‘een choreografie van twee elementen’ uitgevoerd, zegt architect Hans van der Heijden: een samenspel van de moderne tijd, met stomende en stampende locomotieven, en een geïdealiseerd verleden dat gestalte kreeg in rijtuigen die naar koetsen waren gemodelleerd (net als de eerste auto’s trouwens) en stationsgebouwen in neostijlen.

De kwaliteiten van het station werden ogenblikkelijk onderkend door schilders, dichters en schrijvers. ‘De trein speelt in de poëzie een evident grotere rol dan de bus, het vliegtuig, de brommer, de luchtballon, de fiets en de auto bij elkaar’, schreef Maarten Asscher in een ode aan het oudste van de moderne vervoermiddelen. ‘Daar snuift, schokt, hijgt het monster al, bezield door zijn metalen kracht’, dichtte Giosuè Carducci in 1875. ‘Het gedicht klinkt en knarst en sist van de voor ons ouderwetse, maar voor Carducci nog fonkelnieuwe treingeluiden, in talloze weergalmende, allitererende medeklinkers’, schreef Asscher bewonderend.

In (al dan niet verfilmde) romans dient het station als decor van een traag afscheid van een geliefde. Van soldaten die opgewekt naar het front vertrekken. Het station markeert het begin van verre reizen naar het onbekende, maar het kan ook het noodlot aankondigen. Volgens schrijver Kathy Mathys ligt de tragiek van Anna Karenina al besloten in het feit dat zij haar geliefde op het station ontmoet, want Tolstoj verfoeide treinen. ‘De spoorweg verhoudt zich tot reizen zoals prostitutie tot de liefde,’ zou hij hebben gezegd.

Halverwege de vorige eeuw degradeerden de auto en het vliegtuig de trein tot het aangewezen vervoermiddel van forenzen, dienstplichtige militairen en studenten. Spoorlijnen werden opgedoekt, kleine stations werden verminkt tot abri’s met een grote aantrekkingskracht op graffitispuiters, of werden – erger nog – gesloopt. ‘Het is alsof je plotseling een rouwkaart op de deurmat vindt’, schreef Wim de Wagt in de jaren negentig over de sloopwoede van de NS.

Prachtige stations (zoals die van Amersfoort en Hilversum) werden vervangen door civieltechnische flirts met de vliegveldarchitectuur. ‘Supersnelle treinen zijn van binnen en van buiten glad gemaakt, en doen gladde stations aan’, zegt Hans van der Heijden. ‘Daarmee heeft deze manier van reizen sterk aan kwaliteit ingeboet.’ In romans en films brengt het verzakelijkte station eerder verlatenheid dan verlangen tot uitdrukking.

De laatste jaren lijken de NS en de andere betrokken partijen op hun dwalingen van de voorgaande decennia terug te komen. Al blijft het volgens Van der Heijden, die zelf als architect blijk geeft van een voorliefde voor baksteen en andere oude materialen, moeilijk om alle verkeersstromen elegant met elkaar te verknopen. Bij het nieuwe station in Breda is dat volgens hem beter gelukt dan in Delft of Rotterdam. En bij de nimmer eindigende renovatie van Amsterdam CS valt hem op dat de centrale hal pas in allerlaatste instantie aan de beurt zal zijn. Maar overal hebben de architecten zich laten leiden door het streven naar eerherstel van het station als pleisterplaats. Of ze ooit de kwaliteit van de 19de-eeuwse kathedralen zullen evenaren? Nee, die illusie heeft hij niet.