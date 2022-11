Het Stabiliteitspact gaat op de helling: de tijd van automatische bezuinigingen is nu echt voorbij

Minister Kaag van Financiën eerder deze week in Brussel, geflankeerd door haar collega’s Annika Saarikko (Finland) en Nadia Calvino, de Spaanse minister van Economische Zaken. Beeld Kenzo Tribouillard / AFP

Excuses voor het bezuinigingsleed veroorzaakt door het Stabiliteitspact gaat de Europese Commissie een stap te ver. Dat neemt niet weg dat ze voorstelt de Europese begrotingsregels te versoepelen. Landen met een hoge staatsschuld krijgen meer tijd om die schuldberg te verlagen. Komt het tijdperk van de bezuinigingen hiermee ten einde?

Volgens Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wel. ‘De Brusselse bezuinigingsobsessie is afgelopen’, jubelde hij woensdag nadat de Commissie haar ideeën had gepresenteerd. Zijn collega Bas Eickhout (GroenLinks) sprak over ‘een goede aanzet’. Ook hij meent dat Brussel eindelijk geleerd heeft van de beleidsfouten uit de eurocrisis. Nu Nederland nog, verzuchtten beide Europarlementariërs.

Het lof uit linkse hoek zal de Commissie goed doen, want het is twijfelachtig of de ministers van Financiën van de eurolanden volgende maand – wanneer ze plannen bespreken – net zo enthousiast zijn. De eerste reactie van de Duitse minister van Financiën Christian Lindner was ronduit koel: hij wil er best over praten maar ‘weet niet zeker’ of de nieuwe regels voldoen aan de Duitse eisen voor begrotingsdiscipline.

Maastricht

Over de noodzaak om het Stabiliteitspact – waarin de Europese begrotingsregels zijn verankerd – aan te passen, is iedereen het eens. Het pact dateert uit 1997 en gaf in de aanloop naar de introductie van de euro handen en voeten aan de afspraken in het Verdrag van Maastricht (1992) over de befaamde tekortregel (financieringstekort lidstaten is maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product) en de schuldregel (maximale staatsschuld van 60 procent). Regels – volgens toenmalig minister van Financiën Wim Kok ‘in marmer gebeiteld’ – om van de euro een harde munt te maken.

‘De tijden zijn nogal veranderd sinds Maastricht’, oordeelde vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis bij de presentatie van de plannen. De eurocrisis (2009-2015) toonde op pijnlijke wijze het failliet van het Stabiliteitspact. Lidstaten hadden de begrotingsregels stelselmatig genegeerd maar werden niet bestraft, banken kampten met rommelkredieten, het pact voorzag niet in een noodfonds en dwong tot bezuinigingen die de groei smoorden.

De recessie veroorzaakt door de coronapandemie en de economische misère na de Russische invasie van Oekraïne (exploderende energieprijzen en inflatie) maken dat de staatsschuld van lidstaten weer oploopt. Vooral in landen waar die al heel lang te hoog is: Griekenland (186 procent), Italië (148 procent), Portugal (120 procent), Spanje (115 procent), Frankrijk (111 procent).

De Commissie loopt op eieren bij de herziening van het pact. Ze gaf woensdag alleen een ‘oriëntatie’. Pas als de lidstaten het daarover eens zijn, volgen wetsvoorstellen. Op zijn vroegst komend voorjaar.

‘Onrealistisch’

De Commissie wil af van de ‘onrealistische’ schuldafbouwregel. Het plafond van 60 procent blijft weliswaar bestaan – het is immers vastgelegd in het Verdrag van Europa – maar lidstaten krijgen meer tijd om onder die grens te geraken. De regel dat de bovenwettelijke schuld (alles boven de 60 procent) in twintig jaar wordt afgebouwd, verdwijnt in de prullenbak. Die 1/20-regel, in 2011 ingevoerd om het harde plafond te verzachten, zou bij de huidige schuldniveaus in Griekenland en Italië tot snoeiharde bezuinigingen leiden.

De Commissie stelt voor dat lidstaten met te hoge schulden zelf een plan van aanpak opstellen, een strikt tijdpad is niet meer nodig. Wel moet een land zich aan het eenmaal afgesproken (en door de EU goedgekeurde) plan houden. De boetes bij overtreding zijn aanzienlijk minder zwaar dan de huidige (mede door de hoogte nooit toegepaste) sancties. ‘We verlagen de boetes zodat ze effectiever kunnen worden opgelegd’, verklaart de Commissie deze stap.

Niet onbelangrijk is dat de Commissie landen extra tijd geeft (maximaal drie jaar) om hun schulden te verlagen als ze investeren in groene of digitale projecten, en hervormen (bijvoorbeeld het pensioenstelsel). Geen golden rule, waarbij sommige categorieën overheidsinvesteringen niet worden meegeteld als staatsschuld. Dat was volgens commissaris Paolo Gentiloni (Economie) ‘te controversieel’, vooral in Berlijn. Maar via investeringen extra tijd verdienen om de schuld te verlagen, heeft volgens hem hetzelfde effect.

Kaag

Minister Sigrid Kaag (Financiën) ziet ‘veel positieve elementen’ in de Commissievoorstellen. Niet verbazingwekkend, die lijken immers op de ideeën die Kaag eerder dit jaar met haar Spaanse collega Nadia Calviño op tafel legde. Wel benadrukt ze de noodzaak van effectief toezicht: minder uitzonderingsclausules, eerder in het strafbankje.

De zwaarste weerstand komt uit Berlijn, verwacht Brussel. Lindner wees woensdag op de stijgende rente, landen doen er dus goed aan hun schulden te verlagen. Wat de Duitse minister het meest vreest is dat lidstaten het met Brussel op een akkoordje gooien in hun nationale plannen.

Niettemin is de tijd van automatische bezuinigingen voorbij. Dat ligt niet aan de nieuwe Commissieplannen maar is de les uit de eurocrisis. De coronarecessie werd met honderden miljarden euro’s extra overheidsuitgaven bestreden. Datzelfde doen de EU-landen nu om de energierekeningen betaalbaar te houden. En Duitsland doet daar volop aan mee.