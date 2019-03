Het spel is op de wagen: Koolmees zoekt Asscher op

Goedemiddag,

Terwijl Hans Smits en Annemarie van Gaal aan het werk gaan als informateurs in de provincie, begint minister Koolmees aan zijn zoektocht naar een doorbraak in het pensioendebat. Om te beginnen bij Lodewijk Asscher.

GESPREK VAN DE DAG

Het draagvlak

Nog lang niet zeker is het dat de PvdA van Lodewijk Asscher eind mei voldoende zetels in de Eerste Kamer heeft om daar de wetsvoorstellen van Rutte III aan meerderheden te helpen. Wel is zeker dat de PvdA een heel eind komt en dat er ook altijd de SGP nog is, die doorgaans niet onwelwillend tegenover het bevoegd gezag staat. Puur inhoudelijk en programmatisch bekeken liggen compromissen met de PvdA voor het middenkabinet van VVD, CDA, D66 en CU uiteraard ook meer voor de hand dan compromissen met GroenLinks of Forum voor Democratie.

Vandaar waarschijnlijk dat het eerste teken van de zoektocht naar politiek draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel vanmiddag naar de PvdA wees: iets voor vieren werd minister Koolmees van Sociale Zaken aangetroffen op zijn route richting de werkkamer van Lodewijk Asscher, die hem had uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Wat Asscher daar tegen Koolmees zei over het PvdA-eisenpakket, is in grote lijnen wel helder: minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd, vervroegd pensioen voor mensen met ‘zware beroepen’ plus een regeling voor zzp’ers.

Dat zal nog niet meevallen. De helft van de coalitie (VVD en D66) behoorde de afgelopen jaren tot de felste pleitbezorgers van de gestage verhoging van de AOW-leeftijd. En een regeling voor zware beroepen stuit steeds op ingewikkelde definitiekwesties. Koolmees zelf is bekend van de uitspraak dat de helft van Nederland een zwaar beroep heeft, ‘en de andere helft vindt dat ie een zwaar beroep heeft'.

Maar Asscher weet ook dat het kabinet zonder steun van tenminste een deel van de linkse oppositie ook de vakbeweging nooit meekrijgt om nog in deze kabinetsperiode de gewenste hervorming van het stelsel door te voeren. En hij weet dat het kabinet dan niet lang voor de geplande landelijke verkiezingen van 2021 te maken krijgt met kortingen op miljoenen pensioenen.

De vraag voor de komende maanden is of het kabinet dat een nog onaantrekkelijker vooruitzicht vindt dan buigen voor Asschers wensen.

EN DAN DIT NOG

Uitstel WW-besluit

Over de EU wordt dezer dagen veel gemopperd in Den Haag, maar als het erop aankomt blijkt het in Brussel niet zo heel veel anders toe te gaan dan op het Binnenhof: pas als de nood hoog is, worden de echte zaken gedaan. Zo dacht minister Koolmees gisteren nog dat er niets meer te doen was aan het Europese plan om de export van werkloosheidsuitkeringen makkelijker te maken. De regeling zou vandaag ingaan. Maar na een dag collectieve politieke verontwaardiging in Nederland, blijken ook Duitsland, Luxemburg, België en Duitsland nog heel veel vragen te hebben en wordt de boel uitgesteld. De voorlopige oplossing in Brussel is ook heel Haags: er komt een werkgroep.

Annemarie van Gaal.

Van Gaal aan zet in Flevoland

De plotselinge hoofdrol voor Forum voor Democratie zorgt nog voor veel vragen bij de andere partijen in de provinciale parlementen, maar er is ook een ander effect: er verschijnen nieuwe spelers op het politieke toneel. Hans Wiegel, door Forum uitgekozen als informateur in Zuid-Holland, loopt al een tijdje mee, maar dat kan niet worden gezegd van voormalig topambtenaar en Schiphol-bestuurder Hans Smits en van ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal, informateurs in respectievelijk Noord-Holland en Flevoland.

Verheugd dat Annemarie van Gaal bereid is gevonden om als informateur de mogelijkheden voor een nieuwe bestuur voor de Provincie Flevoland in kaart te brengen. #FVD sluit geen enkele partij uit. pic.twitter.com/CZmwZJUN61 Gert-Jan Ransijn

