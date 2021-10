Het snelgroeiende Coolblue stelt twee weken na aankondiging beursgang uit: ‘Een blamage’

Een nieuwe pakketjesmachine in het magazijn van internetwinkel Coolblue. Coolblue heeft momenteel moeite voldoende personeel te vinden. Beeld ANP

De uitgifte van nieuwe aandelen in Amsterdam had in totaal zo’n 150 miljoen euro moeten opleveren. Ook bestaande aandeelhouders van het Nederlandse Coolblue zouden een deel van hun bezit van de hand doen. Dit geld wilde het bedrijf, dat vooral bekend is als online verkoper van consumentenelektronica, in verdere groei steken. Wanneer Coolblue nu wel van plan is de beurs op te gaan, maakte het bedrijf niet bekend.

Dat Coolblue twee weken na de aankondiging alweer afziet van de beursgang, is te wijten aan ‘onzekerheid op de financiële markten’, zegt topman en mede-oprichter Pieter Zwart in een filmpje op Twitter. Hierdoor zouden investeerders afhaken, ‘met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce’.

Beursanalist Jos Versteeg van de private bank InsingerGilissen spreekt van een ‘blamage’ voor Coolblue. De economische onzekerheid, het gevolg van de hoge inflatie en vrees voor de deltavariant van het coronavirus, zijn volgens hem niet veel groter dan toen Coolblue de beursgang aankondigde. Volgens hem heeft het bedrijf zich in eerste instantie verkeken op het bedrag dat beleggers voor het bedrijf willen neertellen.

Expansie in Duitsland

Dat komt mede door de uitbreiding in Duitsland, waar Coolblue ook actief is. Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van niet-publieke rapporten van bankanalisten dat deze expansie de winst flink heeft gedrukt, in de afgelopen maanden. Versteeg: ‘Veel beleggers hebben zoiets van: laat nou eerst eens zien dat je je investeringen in Duitsland kunt terugverdienen en kondig dán je beursgang aan.’

Op de achtergrond speelt de dreigende concurrentie mee van het Amerikaanse Amazon, zegt Versteeg. De grootste webwinkel ter wereld heeft in 2020 zijn zinnen op Nederland gezet. ‘Coolblue heeft wel een ander model, met een betere service, maar je weet hoe Nederlanders zijn. Als die iets zonder glimlach maar mét 10 procent korting kunnen krijgen... Daar zit onzekerheid voor investeerders.’

Volgens Het Financieele Dagblad heeft Coolblue ook nog eens te kampen met een tekort aan bezorgers en personeel in zijn distributiecentrum in Tilburg. Het gevolg: stijgende loonkosten, die de winsten verder drukken. Versteeg gaat ervan uit dat dit een tijdelijk probleem is dat investeerders niet erg nerveus maakt.

Het in 1999 opgerichte Coolblue groeit hard. Was de omzet in 2010 nog 100 miljoen euro, in 2020 was dit 2 miljard. Begin dit jaar stapte het bedrijf de energiemarkt op door groene stroom aan te bieden. Daarvoor was het al begonnen met het installeren van zonnepanelen en laadpalen.