Het snelgroeiende Coolblue stelt beursgang uit: financiële markten naar eigen zeggen te onzeker

Een nieuwe pakketjesmachine in het magazijn van internetwinkel Coolblue. Coolblue heeft momenteel moeite voldoende personeel te vinden. Beeld ANP

De uitgifte van nieuwe aandelen in Amsterdam had in totaal zo’n 150 miljoen euro moeten opleveren. Ook bestaande aandeelhouders van Coolblue zouden een deel van hun bezit van de hand doen. Hiermee wilde het rap groeiende bedrijf, dat vooral bekend is als online verkoper van consumentenelektronica, snel doorgroeien.

Coolblue werd in 1999 opgericht door Pieter Zwart, toen student bedrijfskunde, en twee vrienden. De afgelopen tien jaar groeide het uit tot een van de grootste webwinkels van Nederland. Was de omzet in 2010 nog 100 miljoen euro, in 2020 was dit 2 miljard.

Begin dit jaar stapte het bedrijf de energiemarkt op door groene stroom aan te bieden. Daarvoor was het al begonnen met het installeren van zonnepanelen en laadpalen.

Tekort aan personeel

Onlangs meldde Het Financieele Dagblad op basis van niet-publieke rapporten van bankanalisten dat Coolblue een ernstig tekort heeft aan bezorgers en personeel in zijn distributiecentrum in Tilburg. Het gevolg: stijgende loonkosten. In combinatie met een kostbare uitbreiding van het bedrijf in Duitsland en het aanbod van nieuwe diensten, zoals het installeren van zonnepanelen, zou de winst hierdoor de laatste maanden flink zijn gedaald. Dit gecombineerd met onzekerheid op de financiële markten, mede door de hoge inflatie en energieprijzen, zou ertoe kunnen leiden dat investeerders minder geld voor Coolblue-aandelen willen neertellen.

Ook personeel had van de beursgang moeten profiteren. De drieduizend werknemers die afgelopen januari meer dan een jaar in dienst waren, kregen die maand een klein belang in het bedrijf.

Wanneer Coolblue nu wel van plan is de beurs op te gaan, maakte Zwart niet bekend.